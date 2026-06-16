Диана Шурыгина может сесть в тюрьму на шесть лет за распространение порнографии

Диана Шурыгина снова привлекла к себе внимание общественности из‑за известий об обыске и возбуждении уголовного дела по факту распространения порнографических материалов.

По информации Mash, авторшу мема «на донышке» проверяют из‑за видео интимного характера в закрытых Telegram‑каналах — предполагается, что их опубликовала сама Шурыгина. Сообщается, что в жилище Дианы Шурыгиной уже провели обыск, а против нее завели уголовное дело.

Согласно данным канала, разбирательство может быть связано с видеоматериалами откровенного содержания, которые примерно год назад появились в закрытых Telegram‑каналах. В случае подтверждения этой версии Шурыгиной может грозить наказание вплоть до шести лет тюремного заключения.

Святослав Гусев, бывший возлюбленный Дианы и криптоинвестор, поведал, что 12 июня ему написала приятельница Шурыгиной. Та, по его словам, поинтересовалась, «в какой именно тюрьме находится» Диана. Гусев полагает, что текущее расследование может иметь отношение именно к упомянутым интимным видеозаписям.

Издание «КП — Ульяновск» пыталось выйти на связь как с самой Дианой Шурыгиной, так и с ее матерью, однако обе не ответили на телефонные звонки.

Широкую известность Диана Шурыгина приобрела в 2017 году: тогда ток‑шоу «Пусть говорят» посвятило несколько выпусков истории о совершенном в отношении нее изнасиловании. Эти эпизоды стали одними из самых просматриваемых за все время существования программы. На момент описываемых событий девушке исполнилось 16 лет.

За преступление против Шурыгиной был в итоге осужден ульяновский студент Сергей Семенов. После выхода передач в социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии: часть пользователей встала на сторону Дианы, другая же выражала сомнения в ее версии и выступала в защиту Семенова. Через год после вынесения приговора Семенова освободили — в январе 2018 года он вышел на свободу.

Если Сергей после этого практически не появлялся в медиапространстве, то Диана, напротив, регулярно поддерживала интерес к собственной персоне. Она вела личные аккаунты в соцсетях, размещая снимки, иллюстрирующие «роскошный образ жизни»: отдых на престижных мировых курортах и демонстрацию того, что по возвращении в Россию ни в чем себе не отказывает. К примеру, проживает в Москва‑Сити, посещает спа‑салоны и разнообразные светские мероприятия.

Шурыгина успела заключить брак с работником федерального телеканала, затем расторгнуть его, а после этого ещё пару раз планировать свадебную церемонию.

Святослав Гусев, бывший жених Шурыгиной и криптоинвестор, объяснял причины расторжения помолвки — он привел целых десять пунктов. При этом пара сохраняла общение и после известий о сорвавшемся торжестве.