Диана Шурыгина ходит в церковь в СИЗО

Блогер Диана Шурыгина, задержанная по делу о распространении порнографии, начала регулярно посещать храм и молиться. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Как Диана Шурыгина пишет письма бывшему парню

По информации издания, Шурыгина написала бывшему молодому человеку Святославу Гусеву письмо, в котором рассказала о своем воцерковлении. Девушка старается посещать храм при первой возможности, молится о скорой свободе, о поездке на Бали и о том, чтобы ей доставили передачу с личными вещами.

И ждет передачки

На протяжении 20 дней пребывания в СИЗО девушке так и не доставили личные вещи. По ее словам, подруги не собрали их вовремя, а другие отправленные передачки приходили с задержками.

Шурыгина уверена, что таким образом на нее оказывается психологическое давление.Также блогер высказала недовольство своей защитницей, утверждая, что адвокат не выполняет свои обязанности.

Диана Шурыгина будет находиться в СИЗО до 19 августа. Ей ужесточили меру пресечения, так как она нарушила режим домашнего ареста, выйдя в Интернет. Уголовное дело возбудили после обнаружения интимных фото и видео в Telegram-канале, который вела Шурыгина.

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