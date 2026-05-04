Диана Гурцкая обратилась с посланием к ушедшему мужу: «Теперь вы стали ближе»

3 мая, в день рождения мужа, певица Диана Гурцкая опубликовала пронзительное послание, полное боли от потери, с которой так и не удалось смириться.

Диана прожила с замминистра науки и образования России Петром Кучеренко почти 20 лет и до сих пор тяжело переживает его утрату. В памятные даты она обычно обращается к любимому человеку с трогательными словами.

Диана Гурцкая – ушедшему мужу: «Я снова слышу твой искренний смех»

«Каждый мой день по-прежнему начинается и заканчивается тобой. Но сегодня ощущения особенные. Я снова слышу твой искренний смех, чувствую твое смущение от бесконечного потока поздравлений и, как раньше, благодарю Бога за твое появление на свет. Теперь вы стали ближе, а мы по-прежнему учимся проживать этот чудесный весенний день без тебя. С днем рождения, мой ангел, мы тебя не подведем», — написала Диана в соцсетях.

История знаменитой пары

Пара поженилась 21 сентября 2005 года, и в прошлом году могла отметить 20-летие совместной жизни. У Дианы остался 18-летний сын Константин.

Супруги жили душа в душу, вместе создали фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».

Семейное счастье оборвалось три года назад: Петр неожиданно ушел из жизни, возвращаясь домой из служебной командировки на Кубу. На борту самолета 46-летнему чиновнику стало плохо, врачи оказались бессильны.

Сейчас же Диана живет по принципу «Тайна любви больше тайны смерти».