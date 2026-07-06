Диана Арбенина упала в воду во время концерта на сапе

Арбенина часто прыгала в зрительный зал во время концертов, но теперь решила разнообразить выступление и попробовать себя в роли сап-исполнителя.

Задумка оказалась рискованной: балансировать на доске и одновременно петь — задача не из легких, даже для опытного артиста.

В итоге все завершилось закономерно — певица не удержалась и упала в воду. Однако инцидент показал, что Арбенина действительно поет вживую, а не под фонограмму.

К тому же поклонники оценили ее смелость и чувство юмора — артистка восприняла падение с достоинством и продолжила выступление.

Диана Арбенина — российская рок-певица, лидер и основатель группы «Ночные снайперы». Группа была создана в 1993 году в Санкт-Петербурге и стала одной из самых известных в отечественном роке.

За годы существования коллектив выпустил множество альбомов, среди которых «Капля дегтя в бочке меда» (1998), «Дым» (1999), «Рубеж» (2001) и другие. В 2023 году группа выпустила новый альбом «Мед», который был тепло принят публикой.

Арбенина известна своей энергичной манерой поведения на сцене. В 2025 году она выпустила книгу мемуаров «Снежный барс», в которой поделилась личными историями и опытом жизни в рок-музыке.

В начале 2026 года Арбенина заявляла о планах на большой тур по городам России, который должен был пройти летом 2026 года. В мае 2026 года она выступила на фестивале «Дикая мята» в Тульской области, где впервые презентовала несколько новых песен.

В июне 2026 года певица также приняла участие в экологическом фестивале на озере Байкал, где выступила с акустическим сетом. В рамках подготовки к летним концертам она активно тренировалась на сапах и даже опубликовала видео тренировок в соцсетях, что и привело к неожиданному результату на одном из выступлений.