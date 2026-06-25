Девятилетняя дочь Пелагеи с красными волосами дебютировала на сцене

Девочка недавно начала осваивать фортепиано, и преподаватели решили, что юная музыкантша уже готова к дебюту перед зрителями.

Пелагея лично присутствовала на выступлении дочери, чтобы поддержать ее. Певица также вышла на сцену и исполнила несколько песен, пока Таисия аккомпанировала ей на инструменте.

Артистка поделилась радостными моментами с концерта в социальных сетях, чем восхитила поклонников. Многие отметили очевидное сходство дочери с матерью как во внешности, так и в таланте.

Многие обратили внимание, что дочь Пелагеи, несмотря на юный возраст, уже демонстрирует независимый характер. Мать разрешила ей покрасить несколько прядей волос в яркий красный цвет.

Таисия является единственным ребенком Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Пара оформила развод в 2020 году после четырех лет брака.

Иван Телегин с 2021 года в браке с Марией Гончар, с которой состоял в отношениях еще до развода. Известно, что отец не принимает активного участия в жизни дочери.

Сама Пелагея после разрыва отношений с супругом предпочитает не комментировать тему бывшего мужа и сосредоточена на воспитании дочери и творчестве.

Расставание пары сопровождалось длительными судебными разбирательствами: экс-супруги спорили о разделе имущества и алиментам.

Несколько лет назад Телегин добился запрета на выезд ребенка за границу, однако позже артистке удалось оспорить это решение. В феврале 2026 года стало известно, что имущество хоккеиста объявили в розыск из-за долгов, превышающих 71 миллион рублей.