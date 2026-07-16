«Детям показывать нельзя»: 79-летний Николай Бурляев раскритиковал современные фильмы

Мир кино — это не только кассовые сборы и спецэффекты, но и мощный инструмент воспитания, зеркало ценностей общества. Именно под таким углом смотрит на современную индустрию народный артист России, 79-летний Николай Петрович Бурляев.Это человек, для которого кинематограф всегда был больше, чем просто искусство. Сегодня он занимает важные общественные посты: возглавляет Комиссию Парламентского Собрания по культуре и является первым заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества. И с этих позиций говорит прямо, не сглаживая острых углов.

Бурляев без обиняков заявляет о тревожном положении дел в российском кино.

«Если есть будущее в России, то оно есть и в российском кино, которое находится в очень опасном состоянии. Не верьте нашим чиновникам, которые с упоением говорят о тех прибылях, что приносят нам эти фильмы. Их детям показывать нельзя», — цитирует Бурляева MK.RU .

Особую обеспокоенность у артиста вызывают современные экранизации и переосмысления русских сказок. Такие проекты, как «Чебурашка» и «Последний богатырь», хоть и собирают внушительную кассу, в глазах Бурляева несут в себе серьезную угрозу. Он не отрицает талант отдельных создателей, но глубоко разочарован вектором, в котором движется индустрия.

«Чебурашку» снимал мой ученик. Он учился у меня 25 лет назад. Но я его учил другому», — с горечью отметил режиссер.

По мнению Николая Петровича, сегодня происходит системная подмена понятий: «черное выдают за белое, белое — за черное». В новых сюжетах привычные нравственные ориентиры размываются: отрицательные персонажи неожиданно становятся союзниками героев, а порой и вовсе объявляются родственниками легендарных богатырей. Традиционные смыслы, веками укорененные в русской культуре, искажаются до неузнаваемости — и именно дети, самая восприимчивая аудитория, впитывают эту подмену как норму.

Артист настойчиво предупреждает: за громкими коммерческими победами можно незаметно утратить национальную идентичность. Для Бурляева кино — прежде всего воспитательная сила, а не инструмент извлечения прибыли любой ценой. И этот вопрос, убежден он, выходит далеко за рамки профессиональной дискуссии. Речь идет о духовных основах и будущем подрастающего поколения, а значит, касается каждого из нас.

А вы согласны с мнением Николая Бурляева? Поделитесь в комментариях.