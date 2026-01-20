"Детям нужны и мама, и папа": Джиган впервые высказался о разводе с Самойловой

Прошло почти четыре месяца после того, как Оксана Самойлова подала на развод, и Денис Устименко, известный как Джиган, впервые публично прокомментировал эту болезненную ситуацию. В своем заявлении рэпер сделал акцент не на имущественных спорах, а на детях и человеческих отношениях.

Главный приоритет — общие дети

Джиган прямо признал, что переживает тяжелое время из-за распада семьи. Однако подробностей или взаимных претензий он обсуждать не стал.

"Всеми юридическими аспектами занимаются мои адвокаты", — заявил он, дав понять, что битва за имущество (включая попытки оспорить брачный контракт) будет идти в суде, а не в прессе.

Основной посыл его обращения был посвящен будущему их общих детей.

"Детям одинаково нужны и мама, и папа — и это сейчас главный приоритет для нас обоих", — подчеркнул музыкант.

Он выразил надежду, что, несмотря на расставание, им удастся сохранить взаимное уважение и ответственность друг перед другом ради благополучия семьи.

Брачный контракт и споры об имуществе

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод в октябре 2025 года после 13 лет брака. Позже выяснилось, что у пары есть брачный договор, подписанный в 2020 году. По его условиям, почти все крупное имущество, включая особняк и ферму, должно отойти Оксане.

Однако адвокаты Джигана намерены оспорить этот контракт. Они утверждают, что документ был подписан под давлением, в период, когда рэпер находился в реабилитационном центре и принимал сильнодействующие препараты, что могло повлиять на его способность принимать взвешенные решения. Юристы готовят иск о признании договора недействительным, чтобы начать раздел имущества на общих основаниях.