Дети Воли и Утяшевой получили зарплату за работу на шоу «Большой куш»

Кроме того, дети приняли участие в рекламных съемках. По словам родителей, за свой труд они получат денежное вознаграждение.

«Конечно, они получат зарплату! Зарплата будет. Кто же без зарплаты работает?» — рассказали Воля и Утяшева.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева состоят в браке с 2012 года. У пары двое детей — сын Роберт родился в 2013 году, дочь София — в 2015-м.

Супруги редко показывают наследников публике, но иногда рассказывают о них в социальных сетях и интервью. Ранее Ляйсан признавалась, что дети растут активными и любознательными, а Роберт уже проявляет интерес к спорту, как и его мать.

Сама Утяшева — известная гимнастка и телеведущая, а Павел Воля — популярный комик и шоумен. Совместный проект стал для них возможностью не только поработать, но и провести время с семьей.

В последних интервью звездная пара не раз подчеркивала, что старается воспитывать детей в труде и с раннего возраста приучать к ответственности. Участие в съемках шоу — пример того, как они вовлекают Роберта и Софию в общее дело.

Хотя подробности рекламного контракта и сумма гонорара не раскрываются, сам факт того, что дети получают зарплату, вызвал одобрение у поклонников. Многие отметили, что это хороший способ показать ребенку ценность труда и научить его финансовой грамотности.

Сами Воля и Утяшева не скрывают гордости за детей и рады, что те проявили интерес к работе и справились с задачами на площадке. Впереди у семьи еще много творческих и совместных проектов — не исключено, что наследники будут появляться и в других передачах с участием родителей.

При этом звездные родители подчеркивают, что у детей есть право выбора и они не будут настаивать на карьере в шоу-бизнесе, если у тех появятся другие увлечения. Пока же участие в съемках стало для Роберта и Софии полезным и запоминающимся опытом.