Дети брата Кузьмина обвинили его вдову в смерти отца

Жутким скандалом обернулась запись эфира программы Первого канала «Пусть говорят», в котором принимали участие дети ныне покойного брата музыканта Владимира Кузьмина Александра и вдова мужчины Наталья.

Племянники Кузьмина прямо заявили, что считают виновной в смерти своего отца его последнюю жену Наталью.

«Ты просто убила моего отца», — на эмоциях бросил женщине в студии программы сын Александра Кузьмина.

Его поддержала и дочь Сюзанна. Она вспомнила, как Наталья звонила ей и жаловалась, что у нее нет денег, чтобы помянуть Александра. При этом Владимир Кузьмин полностью оплатил похороны брата, перечислив его вдове 900 тысяч рублей.

«Есть понятие пьянка, а есть понятие поминки — хотите помянуть, пойдите в церковь. Я знаю это, потому что маму хоронила, и Володя мне тоже помог с этим», — заявила Сюзанна.

Наталья же начала защищаться. Она, в свою очередь, обвинила детей Александра Кузьмина в равнодушии к отцу и нежелании с ним общаться.