Дети брата Кузьмина обвинили его вдову в смерти отца

Жутким скандалом обернулась запись эфира программы Первого канала «Пусть говорят», в котором принимали участие дети ныне покойного брата музыканта Владимира Кузьмина Александра и вдова мужчины Наталья.
Племянники Кузьмина прямо заявили, что считают виновной в смерти своего отца его последнюю жену Наталью.
«Ты просто убила моего отца», — на эмоциях бросил женщине в студии программы сын Александра Кузьмина.
Его поддержала и дочь Сюзанна. Она вспомнила, как Наталья звонила ей и жаловалась, что у нее нет денег, чтобы помянуть Александра. При этом Владимир Кузьмин полностью оплатил похороны брата, перечислив его вдове 900 тысяч рублей.
«Есть понятие пьянка, а есть понятие поминки — хотите помянуть, пойдите в церковь. Я знаю это, потому что маму хоронила, и Володя мне тоже помог с этим», — заявила Сюзанна.
Наталья же начала защищаться. Она, в свою очередь, обвинила детей Александра Кузьмина в равнодушии к отцу и нежелании с ним общаться.
Ныне покойный Александр Кузьмин и его жена Наталья. Фото: соцсети Натальи Кузьминой
«Ты хоть раз с ним виделась за год? Ты хотя бы выбрала ему гроб?» — кричала Наталья на дочь своего покойного мужа в студии «Пусть говорят».
Александр Кузьмин скоропостижно скончался 24 марта. Ему стало плохо на автобусной остановке в городе Адлере. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже ничем не смогли помочь мужчине. 29 марта брата Владимира Кузьмина похоронили в Москве.
Владимир Кузьмин оплатил похороны брата. Но на прощание с ним не пришел. У родственников были напряженные отношения. Владимир Кузьмин не мог принять пристрастие Александра к алкоголизму.