Дети брата Кузьмина обвинили его вдову в смерти отца

Владимир Кузьмин похоронил брата Александра 29 марта. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Племянники известного музыканта Владимира Кузьмина устроили скандал в студии программ Первого канала «Пусть говорят», набросившись на вдову своего покойного отца Александра Кузьмина.

Жутким скандалом обернулась запись эфира программы Первого канала «Пусть говорят», в котором принимали участие дети ныне покойного брата музыканта Владимира Кузьмина Александра и вдова мужчины Наталья.

Племянники Кузьмина прямо заявили, что считают виновной в смерти своего отца его последнюю жену Наталью.

«Ты просто убила моего отца», — на эмоциях бросил женщине в студии программы сын Александра Кузьмина.

Его поддержала и дочь Сюзанна. Она вспомнила, как Наталья звонила ей и жаловалась, что у нее нет денег, чтобы помянуть Александра. При этом Владимир Кузьмин полностью оплатил похороны брата, перечислив его вдове 900 тысяч рублей.

«Есть понятие пьянка, а есть понятие поминки — хотите помянуть, пойдите в церковь. Я знаю это, потому что маму хоронила, и Володя мне тоже помог с этим», — заявила Сюзанна.

Наталья же начала защищаться. Она, в свою очередь, обвинила детей Александра Кузьмина в равнодушии к отцу и нежелании с ним общаться.

Ныне покойный Александр Кузьмин и его жена Наталья. Фото: соцсети Натальи Кузьминой

«Ты хоть раз с ним виделась за год? Ты хотя бы выбрала ему гроб?» — кричала Наталья на дочь своего покойного мужа в студии «Пусть говорят».

Александр Кузьмин скоропостижно скончался 24 марта. Ему стало плохо на автобусной остановке в городе Адлере. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже ничем не смогли помочь мужчине. 29 марта брата Владимира Кузьмина похоронили в Москве.

Владимир Кузьмин оплатил похороны брата. Но на прощание с ним не пришел. У родственников были напряженные отношения. Владимир Кузьмин не мог принять пристрастие Александра к алкоголизму.

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