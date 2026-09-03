Деревянко вступился за Козловского в скандале с алиментами: «Не верю»

Актер Павел Деревянко выразил сомнение в обвинениях, которые прозвучали в адрес его коллеги Данилы Козловского. На фоне скандала с бывшей женой Ольгой Зуевой артист заявил, что не верит в невыплату алиментов.

«Честно говоря, я не верю. Я не представляю такого, чтобы Данила не давал денег своей дочке», — уверенно высказался Павел на мероприятии, посвященном их с Зоей Фуць бренду.

Скандал вокруг Козловского разразился в августе 2026 года, когда его бывшая супруга Ольга Зуева записала резонансное видео, обвинив артиста в том, что он «не дает ей ни копейки» на воспитание их общей шестилетней дочери Оды-Валентины.

Зуева призналась, что в одиночку оплачивает ипотеку, няню и частную школу, в то время как экс-супруг уехал в США и перестал помогать.

Сама Ольга, по ее словам, не может найти работу из-за того, что ей приходится ухаживать за больной мамой. На фоне обвинений поклонники осудили Козловского. Однако его адвокаты уже готовят иск о защите чести и достоинства, намереваясь доказать, что актер исправно выплачивал алименты.

Павел Деревянко известен своей принципиальной позицией по вопросам отцовства. Несмотря на развод, актер продолжает обеспечивать дочерей Варвару и Александру от первого брака.