Депутат Милонов хочет запретить бездетных женщин в кино: "Видим какую-нибудь ведьму"
Виталий Милонов. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Милонов призвал перестать показывать в кино бездетных женщин
Депутат Виталий Милонов нашел причину снижения рождаемости в стране. Народный избранник предложил нетривиальный метод борьбы с бездетностью. По его мнению, корень зла кроется в киноиндустрии.
Бездетных женщин Милонов назвал ведьмами.
"В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая", — цитирует Виталия Милонова gazeta.ru.
Народный избранник высказался однозначно и категорично. Он призвал запретить снимать фильмы с участием бездетных героинь. Показывать нерожавших женщин в кино нельзя!
"Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах", — заявил Виталий Милонов.
У 51-летнего депутата Милонова шестеро детей: три дочери и столько же сыновей. Двое из шести детей в семье — приемные.
Виталий Милонов известен своими неоднозначными заявлениями о запретах. В основном его инициативы касаются женщин. Ранее он выступал с инициативой запретить дамам вносить изменения во внешность. Потом требовал запрета турецких сериалов. Мол, те транслируют слишком идеальный образ мужчины. А женщинам такое смотреть вредно.