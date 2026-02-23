Деньги решают: продюсер назвал место и причину возвращения Пугачевой на сцену

Продюсер Евгений Бабичев в интервью "Газете.Ru" назвал конкретное место, где это может произойти, и объяснил, что подтолкнет певицу к возвращению.

Фестиваль в Юрмале и две важные даты

По словам Бабичева, Примадонна может появиться на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. У нее для этого сразу два весомых повода.

Первый — давняя дружба с самой Лаймой.

"Они в хороших отношениях, и приезд Пугачевой на этот фестиваль был бы, наверное, таким дружеским жестом", — отметил продюсер.

Второй и, пожалуй, более значимый повод — юбилей Раймонда Паулса. Композитору исполняется 90 лет, и именно он сыграл ключевую роль в становлении карьеры Пугачевой.

"Все-таки в ее карьере маэстро сыграл немаловажную роль. Поэтому у нее есть два повода, чтобы посетить Юрмалу", — подчеркнул Бабичев.

Деньги решают: главная причина камбэка

Несмотря на теплые слова о дружбе и уважении к Паулсу, продюсер уверен: основная мотивация Пугачевой — финансовая. Жизнь за границей требует серьезных расходов, а содержать семью сложно.

Бабичев прямо заявил, что если бы певица хотела просто высказаться или заявить о себе, ей хватило бы интервью или провокационной песни. Но выход на сцену — это шаг, за которым стоят деньги. Возвращение к концертной деятельности позволит Примадонне хорошо заработать и покрыть расходы на жизнь в Европе.