"Деньги получаешь, а отца встреч лишаешь": Дмитренко пригрозил Рапунцель судом из-за детей

В своем личном блоге Дмитренко опубликовал эмоциональное обращение, в котором обвинил бывшую жену в препятствовании его общению с дочерьми Василисой и Софией и пригрозил судебным разбирательством.

Дмитренко заявил, что долгое время молчал, но теперь решил рассказать "свою правду". По его словам, он исправно выплачивает алименты и не имеет задолженностей, однако экс-супруга регулярно запрещает ему видеться с детьми.

"Наверное, пришло время рассказать правду, а не ту, что она излагает в соцсетях. Вот вам факты и моя правда. Дети еще маленькие, сами не понимают. При том, что ничего плохого им не делаю и не желаю, алиментные обязательства исполняю в полном объеме. Задолженностей нет, плачу все вовремя. Каждые выходные в назначенный час прихожу — двери она не открывает, препятствуя моему общению с детьми", — написал Дмитрий.

Он также рассказал, что обращался в различные инстанции и добился того, что по воскресеньям к дому бывшей жены приезжают судебные приставы. Только тогда дверь открывается, но, по его словам, дети уже настроены против него.

"Есть исполнительный лист, в нем указан порядок общения. Добился того, что приставы приезжают по воскресеньям. Только тогда она открывает дверь, так как закон есть закон. Но детям внушается, какой я плохой. Поэтому они не хотят идти по ее словам", — посетовал мужчина.

"Ты не оставляешь выбора"

Дмитренко подчеркнул, что его терпение иссякло, и он готов снова обращаться в суд. Он приложил к посту фотографии, на которых видно, как он многие месяцы приходил в назначенное время, но безуспешно.

"Ты не оставляешь выбора, кроме как снова подать на тебя в суд. Деньги ты получаешь, а отца встреч лишаешь", — пригрозил Дмитрий.

Реакция подписчиков

Публикация вызвала бурную дискуссию. Поклонники разделились на два лагеря. Одни поддержали Дмитрия, отмечая его настойчивость и любовь к дочерям.

"Любой другой мужик уже опустил бы руки, а он борется, потому что любит своих девочек — это видно даже через экран", "Дима, мы за тебя", — писали пользователи.

Другие встали на сторону Ольги.

"Оля прекрасная мама, я верю ей", "Мама же не просто так себя ведет", — возражали оппоненты.

Предыстория конфликта

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель познакомились на проекте "Дом-2". Ольга вернулась на телестройку после отдыха во Владивостоке вместе с Дмитрием и призналась, что знакома с ним всего две недели, но уже испытывает сильные чувства. Дмитрий тогда пообещал, что Ольге больше не придется плакать.

Их отношения развивались бурно: на экране Ольга устраивала избраннику проверки, заигрывала с другими участниками, а Дмитрий отвечал ей взаимностью, но также конфликтовал с другими героями шоу.

Позже пара сыграла свадьбу, но семейная жизнь не сложилась. В прессе появлялись сообщения об изменах, бывшие супруги проходили проверку на детекторе лжи. Ольга заявляла, что Дмитрий душил ее, он это отрицал. В итоге брак распался.