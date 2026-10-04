«Делайте красиво»: Катя Шкуро перенесла пластическую операцию на теле после двух родов

Катя Шкуро, звезда комедии «Любви не бывает?» и резидент Comedy Club, не скрывает, что путь к гармонии с собственным телом после двух родов оказался непростым. Вместе с хоккеистом Дмитрием Козловым она воспитывает двоих детей: трехлетнюю Аврору и полуторагодовалого Амура. Актриса много работала над собой, стараясь вернуть прежнюю форму, но физические последствия беременности — диастаз, растяжки — не удавалось скорректировать одними лишь тренировками и диетами.

Тогда Катя решилась на радикальные перемены и обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, известному своей прямолинейной манерой работы и заметными результатами.

По словам врача, основные зоны, требовавшие коррекции, — живот и грудь. В итоге комплекс вмешательств получился масштабным: Кате сделали абдоминопластику с ушиванием диастаза, провели липосакцию живота, боков и рук, выполнили липофилинг ягодиц и увеличили грудь.

Сама актриса открыто делится своим опытом и не прячет историю за общими фразами. Она честно говорит, что хотела не просто исправить недостатки, а добиться гармоничного, эстетичного результата.

«Я сразу сказала: делайте красиво, и важно, чтобы это было гармонично, — рассказала Катя. — Забрали жирочек со всех вот этих жировых ловушечек, округлили попку, грудь сделали — и все в итоге выглядело хорошо».

Звезда не только рассказала о процессе, но и показала снимки «до» и «после», давая понять: она не стыдится своего выбора и считает его личным шагом к уверенности в себе.