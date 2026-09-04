«Даже не верится»: о свадьбе Евгении Медведевой высказалась Алла Духова

Любовь, рожденная на паркете, обрела официальный статус: Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов стали мужем и женой. Их история — о том, как спорт и танец сплетают судьбы, а химия между партнерами выходит далеко за рамки хореографии. Свадьба пары, пропитанная ритмом, эмоциями и теплыми словами близких, уже вошла в светскую хронику как одно из самых ярких и «движущихся» торжеств сезона.

Торжество состоялось в московском отеле The Carlton — в том самом месте, где годом ранее Ильдар сделал Жене предложение. Атмосфера была по-особенному символичной: пространство, ставшее точкой отсчета их помолвки, приняло и главный шаг пары — официальное объединение двух жизней.

На празднике собралось более 200 гостей: артисты Театра танца Аллы Духовой TODES, коллеги Ильдара, представители балетного сообщества, артисты Большого театра, фигуристы и самые близкие друзья молодоженов. Среди приглашенных оказались Алексей Немов, Илья Авербух, Светлана Хоркина, Александр Энберт, Яна Рудковская, Егор Дружинин, Александра Трусова с мужем Макаром Игнатовым (они выбрали для торжества одинаковые наряды кремового оттенка), Анна Щербакова, Дмитрий Борисов и многие другие известные персоны. Для Ильдара этот день стал не просто днем свадьбы, но и долгожданной встречей с его большой танцевальной семьей.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало видеопоздравление от Аллы Духовой, которую Ильдар называет своей второй мамой. Сама руководитель TODES не смогла присутствовать лично, но ее слова прозвучали особенно искренне и тепло.