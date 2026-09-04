«Даже не верится»: о свадьбе Евгении Медведевой высказалась Алла Духова

Любовь, рожденная на паркете, обрела официальный статус: Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов стали мужем и женой. Их история — о том, как спорт и танец сплетают судьбы, а химия между партнерами выходит далеко за рамки хореографии. Свадьба пары, пропитанная ритмом, эмоциями и теплыми словами близких, уже вошла в светскую хронику как одно из самых ярких и «движущихся» торжеств сезона.
Торжество состоялось в московском отеле The Carlton — в том самом месте, где годом ранее Ильдар сделал Жене предложение. Атмосфера была по-особенному символичной: пространство, ставшее точкой отсчета их помолвки, приняло и главный шаг пары — официальное объединение двух жизней.
На празднике собралось более 200 гостей: артисты Театра танца Аллы Духовой TODES, коллеги Ильдара, представители балетного сообщества, артисты Большого театра, фигуристы и самые близкие друзья молодоженов. Среди приглашенных оказались Алексей Немов, Илья Авербух, Светлана Хоркина, Александр Энберт, Яна Рудковская, Егор Дружинин, Александра Трусова с мужем Макаром Игнатовым (они выбрали для торжества одинаковые наряды кремового оттенка), Анна Щербакова, Дмитрий Борисов и многие другие известные персоны. Для Ильдара этот день стал не просто днем свадьбы, но и долгожданной встречей с его большой танцевальной семьей.
Одним из самых трогательных моментов церемонии стало видеопоздравление от Аллы Духовой, которую Ильдар называет своей второй мамой. Сама руководитель TODES не смогла присутствовать лично, но ее слова прозвучали особенно искренне и тепло.
Евгения и Ильдар на своей свадьбе много танцевали. Фото: пресс-служба
«Дорогие ребяточки, даже не верится: вот тут танцевал маленький мальчик, а сегодня он уже муж. И девочке рукоплескал — весь мир смотрел, болел за нее на ее чемпионатах, и она выходит замуж», — сказала Алла Духова.
Она пожелала паре сохранить чувства и стать друг для друга настоящей опорой.
Танцы стали главным языком этого праздника. Свадьбу уже окрестили самой танцевальной — и это не преувеличение. Кульминацией вечера стал первый танец молодоженов под песню «Навсегда» группы «Сироткин». Постановку номера подготовил сам Ильдар, и в каждом движении читался особый смысл: это была не просто хореография, а личная история пары, рассказанная без слов.
А началась эта история осенью 2024 года на телепроекте «Звездные танцы» на ТНТ. Именно там Евгения и Ильдар впервые встали в пару. Их дуэт моментально привлек внимание зрителей: между партнерами чувствовалась та самая «химия», которую невозможно сыграть. Каждый их номер воспринимался не как спортивная постановка, а как маленькая история отношений — с эмоциями, напряжением и искренностью. То, что начиналось как творческий союз, быстро переросло в нечто большее.
Свадьба Медведевой и Гайнутдинова — это не просто светское событие, а красивая история о том, как танец может стать началом большой любви. И теперь, когда они официально стали семьей, кажется, что их следующий совместный номер будет длиться всю жизнь.