"Дайте ей пожить": Кушанашвили вступился за тяжелобольную Лерчек

В своем Telegram-канале Отар призвал оставить блогершу в покое и дать ей шанс на лечение.

Кушанашвили признался, что обычно его раздражает любое упоминание о Лерчек. Но сейчас не тот случай.

"Меня выводит из равновесия одно упоминание об этой даме, но если там рак, то я не хочу на эту тему шутить. Надо помиловать женщину от правосудия. Дайте ей возможность лечиться и пожить", — написал журналист.

Что случилось с Лерчек

В первых числах марта 2026-го общественность потрясла новость: у 33-летней Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка в последней, четвертой стадии, с метастазами. Официально подтвердил этот страшный диагноз ее гражданский супруг, хореограф Луис Сквиччиарини.

Как рассказал Сквиччиарини, Чекалина долгое время терпела сильные боли, но пройти полноценное обследование не могла — мешал домашний арест. Против блогерши расследуют уголовное дело о незаконных финансовых операциях, и суд с правоохранителями отклоняли все просьбы разрешить визиты к врачам.

Критический момент наступил после родов. 26 февраля Валерия стала матерью, родив Сквиччиарини ребенка, и практически сразу боли вернулись с ужасающей силой. Уже 12 марта блогершу экстренно госпитализировали в онкоцентр имени Блохина, где приступили к срочному курсу химиотерапии.

Долги и арест

Уголовное преследование Валерии и Артема Чекалиных началось осенью 2024 года — их обвиняют в незаконном выводе средств за границу. К ноябрю 2025-го задолженность блогерши перед Федеральной налоговой службой перевалила за 170 миллионов рублей.

Все счета арестованы, имущество под запретом. Именно домашний арест, убеждены близкие, не позволил вовремя выявить смертельную болезнь и начать лечение.