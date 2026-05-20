«Дай Бог каждому такую самооценку»: Собчак отреагировала на SHAMANa, перекрестившегося у своих портретов в Твери

Публичные люди нередко оказываются под пристальным вниманием — каждое слово, каждый жест может вызвать бурную реакцию аудитории и породить множество трактовок. Не стал исключением и недавний эпизод с участием популярного исполнителя SHAMAN: его поступок перед концертом в Твери спровоцировал волну обсуждений и даже привлек внимание представителей церкви.
Молитва перед портретами: что случилось в Твери
В Сети появилось видео запечатлевшее, как перед концертом в Твери Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, крестится перед своим же изображением. Певец подошел к своим портретам, размещенным в холле концертной площадки, и трижды осенил себя крестным знамением. Этот момент не остался незамеченным — на него отреагировала Ксения Собчак.
В телеграм-канале Собчак разместила видео с участием SHAMAN'a.
«Дай Бог каждому такую самооценку», — подписала кадры Собчак.
SHAMAN перекрестился у своих портретов. Фото: кадр видео соцсети
Реакция церкви на жест SHAMAN'a
Прокомментировал ситуацию и священник Павел Островский — он поделился мнением с изданием «Подъем». По словам представителя церкви, не стоит трактовать поступок SHAMAN'а так, будто певец молился на самого себя.
«Вот я еду по дороге — передо мной машина. Если я сейчас перекрещусь, я же про себя Господу молюсь, а не на машину. Человек помолился — молодец. Я не думаю, что в этот момент он думал о том, что перед ним портреты. Любой человек, если он молится не в храме, — перед ним всегда будет что‑то странное: береза, парк, Кремль», — пояснил Островский.
Кстати, SHAMAN во время выступлений иногда совершает крестное знамение перед началом песни или в ключевые моменты программы — это стало частью его сценического образа и способом выразить внутреннее состояние. Крестился исполнитель и перед урнами, придя на избирательный участок.
