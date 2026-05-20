«Дай Бог каждому такую самооценку»: Собчак отреагировала на SHAMANa, перекрестившегося у своих портретов в Твери

Реакция церкви на жест SHAMAN'a

Прокомментировал ситуацию и священник Павел Островский — он поделился мнением с изданием «Подъем». По словам представителя церкви, не стоит трактовать поступок SHAMAN'а так, будто певец молился на самого себя.

«Вот я еду по дороге — передо мной машина. Если я сейчас перекрещусь, я же про себя Господу молюсь, а не на машину. Человек помолился — молодец. Я не думаю, что в этот момент он думал о том, что перед ним портреты. Любой человек, если он молится не в храме, — перед ним всегда будет что‑то странное: береза, парк, Кремль», — пояснил Островский.

Кстати, SHAMAN во время выступлений иногда совершает крестное знамение перед началом песни или в ключевые моменты программы — это стало частью его сценического образа и способом выразить внутреннее состояние. Крестился исполнитель и перед урнами, придя на избирательный участок.

А вы как думаете, SHAMAN поступил правильно, перекрестившись перед своими портретами? Поделитесь в комментариях.