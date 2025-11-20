Давид Манукян стал сопродюсером фильма с Василисой Кукоякой: "Это новый этап взросления"

В Беларуси завершились съемки новой семейной комедии 'Робоняня'. Картина станет спин-оффом успешной франшизы 'Не одна дома' и продолжит традиции других популярных проектов создателей — фильмов 'На деревню дедушке' и 'Мой папа — медведь'.В качестве сопродюсера фильма выступил Давид Манукян. А роли в нем исполнили Ева Смирнова, Милана Хаметова, Ольга Тумайкина и другие.

Дава и Василиса Кукояка

В картине свою дебютную роль сыграет популярная восьмилетняя блогерша Василиса Кукояка. Юную актрису презентовал Давид Манукян. Он уверен, что девочка — не просто дочь известных родителей, но уже вполне самостоятельная личность.

"Ее желание и решение сняться в кино — это новый этап взросления, который семья полностью поддержала. Для меня честь открыть зрителю новую грань ее дарования", — сказал Давид Манукян.

О чем фильм

Главная особенность фильма — использование инновационного робота Unitree G1 Basic в качестве первого робота-актера в отечественном кинематографе. В центре сюжета находится яркая и находчивая школьница Злата (в исполнении Евы Смирновой). Ее заветная мечта — попасть на школьный бал, где, возможно, случится ее первый поцелуй. Ради этой цели юная героиня решается на смелый шаг — хитростью остается дома одна на время каникул.