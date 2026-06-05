Дава рассказал, как ему дается роль отца: «Я этого ждал»

По словам артиста, желание иметь детей было заложено в нем с самого начала. Поэтому, когда в его жизни появилась дочь, он просто начал проживать эмоции, а не играть роль заботливого отца.

«Я этого ждал», — поделился Давид, отметив, что ничего не наигрывал, а действовал интуитивно.

Также блогер раскрыл, что к ведению стримов его подтолкнула супруга — певица Мари Краймбрери. Именно она, по словам мужа, наставила его «на путь истинный». При этом сама Мари, известная своей любовью к музыке, не любит появляться на камеру, и даже Дава не может заставить ее это делать.

Дава и Мари Краймбрери стали родителями в мае 2025 года, а о своей свадьбе объявили двумя месяцами ранее — в марте. С тех пор пара активно, но избирательно делится новостями из жизни, однако лица дочери публика так и не видела.

33-летний блогер объяснил это желанием оградить ребенка от излишнего внимания. Он считает, что дочь должна вырасти и самостоятельно решить, хочет ли она быть публичной личностью или нет.

«Ребенок должен вырасти и сам определиться, чем хочет заниматься, не сталкиваясь с навязанным вниманием с детства», — пояснил Дава.

Давид признался, что рождение первенца принесло ему «абсолютное счастье» и стало мощным драйвером для развития. Он также призвал молодых родителей не бояться трудностей, связанных с воспитанием детей.