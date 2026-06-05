Дава рассказал, как ему дается роль отца: «Я этого ждал»

Блогер Dava Давид Манукян. Фото: КП/Даниил Опарин

Российский блогер и актер Давид Манукян, известный как Дава, впервые откровенно высказался об отцовстве. На премьере сериала «Двойная жизнь Ми» он признался, что всегда мечтал стать папой, поэтому новые обязанности дались ему легко.

По словам артиста, желание иметь детей было заложено в нем с самого начала. Поэтому, когда в его жизни появилась дочь, он просто начал проживать эмоции, а не играть роль заботливого отца.

«Я этого ждал», — поделился Давид, отметив, что ничего не наигрывал, а действовал интуитивно.

Также блогер раскрыл, что к ведению стримов его подтолкнула супруга — певица Мари Краймбрери. Именно она, по словам мужа, наставила его «на путь истинный». При этом сама Мари, известная своей любовью к музыке, не любит появляться на камеру, и даже Дава не может заставить ее это делать.

Дава и Мари Краймбрери стали родителями в мае 2025 года, а о своей свадьбе объявили двумя месяцами ранее — в марте. С тех пор пара активно, но избирательно делится новостями из жизни, однако лица дочери публика так и не видела.

33-летний блогер объяснил это желанием оградить ребенка от излишнего внимания. Он считает, что дочь должна вырасти и самостоятельно решить, хочет ли она быть публичной личностью или нет.

«Ребенок должен вырасти и сам определиться, чем хочет заниматься, не сталкиваясь с навязанным вниманием с детства», — пояснил Дава.

Давид признался, что рождение первенца принесло ему «абсолютное счастье» и стало мощным драйвером для развития. Он также призвал молодых родителей не бояться трудностей, связанных с воспитанием детей.

«Рождение дочери стало для меня стимулом больше зарабатывать», — поделился блогер, намекнув, что теперь он старается работать еще усерднее, чтобы обеспечить своей семье достойное будущее.

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