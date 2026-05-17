Данила Козловский впервые рассказал об отношениях с Паулиной Андреевой

По словам артиста, его связывает с Андреевой не просто знакомство, а полноценное творческое сотрудничество. Актриса выступила сценаристом одного из проектов Козловского. Изначально они вместе работали над короткометражным фильмом, а со временем пришли к решению переработать его в полноценный сериал.

«Поля чувствует время. Я с восторгом работаю с Паулиной. Она очень умный, сложно — в прекрасном смысле слова — устроенный человек, тянущийся к бесконечному совершенствованию. И ограничиться тем, чтобы быть просто актрисой, точно не сможет», — поделился актер.

Он также рассказал, что еще до того, как Андреева всерьез занялась сценарным мастерством, он заметил в ней задатки автора. Когда она прислала ему свои первые работы, сразу стало понятно, в каком направлении она будет развиваться.

Козловский подтвердил, что последние несколько лет стали для него непростыми. В 2022 году он ушел из Театра Европы и временно прекратил съемки в кино. При этом артист не впадал в депрессию и не прекращал работать над новыми проектами.

«У меня был непростой период в последние несколько лет, но нет, я не впадал в депрессию. Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться. Поэтому возникли спектакли «Фрэнк», «Чекап», «Бар «Один звонок», кино, которое я снял в Англии, и остальные проекты», — цитирует Козловского StarHit.

По словам актера, сейчас у него в разработке 12 картин. Он назвал «счастьем» возможность заниматься любимым делом, которое позволяет кормить семью.

Козловский ранее подтвердил, что состоит в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной. Пара вместе около пяти лет. По слухам, актеры уже тайно поженились и ждут первого общего ребенка.

У Козловского также есть дочь Ода Валентина (родилась в 2020 году) от актрисы Ольги Зуевой, которая проживает с матерью в США. Актер регулярно летает туда, чтобы видеться с наследницей.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук объявили о расставании в марте 2025 года. У бывших супругов есть общий сын Иван, родившийся в 2021 году. В последнее время актриса стала чаще появляться на публике и активно занимается сценарной деятельностью, сотрудничая в том числе с Козловским.

Данила Козловский — заслуженный артист России, известный по фильмам «Викинг», «Дуэлянт», «Лед» и «Чернобыль». В 2025 году он возобновил выступления на российской сцене, представив авторский вечер Frank и спектакль «Чуковский» в Театре Ермоловой.