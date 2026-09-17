Дана Борисова рассказала о срывах: «Превращаюсь в мегеру»

50-летняя Дана Борисова призналась, что ее состояние напрямую зависит от приема лекарств, и при пропуске таблеток она становится неуправляемой.

«У меня бывают срывы, когда таблетки заканчиваются, поэтому моя главная задача — всегда вовремя пить свои таблетки. Иначе я просто превращаюсь в мегеру. Сейчас я в ресурсе», — поделилась Борисова.

Она уточнила, что такие эпизоды случаются исключительно в моменты, когда она забывает принять препараты. Ради сохранения здоровья и восстановления сил телеведущая приняла решение отказаться от съемок на телевидении.

Дана Борисова не первый год открыто говорит о своем диагнозе. Биполярное расстройство было диагностировано у нее несколько лет назад, и с тех пор она проходит регулярное лечение. Телеведущая не скрывает, что болезнь требует постоянного контроля и дисциплины.

Помимо проблем со здоровьем, Борисова сталкивается с трудностями в отношениях с дочерью Полиной. Мать и наследница нередко устраивают бурные скандалы, а саму телеведущую беспокоит странный круг общения взрослеющего ребенка.

Ранее Борисова признавалась, что не считает Полину лучшим ребенком на свете, что вызвало волну критики. Тогда за телеведущую вступился журналист Отар Кушанашвили, назвав ее «трагической фигурой, опустошенной битвой за выживание».