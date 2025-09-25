Дана Борисова не знает о долге, который с нее взыскали через суд: "Не исключаю, что я могла взять какой-то кредит"

Телеведущая Дана Борисова дала понять, что не очень погружена в собственные финансовые дела. На днях суд постановил взыскать с нее задолженность. А Дана даже не знает, кому и по какой причине она задолжала.

Что говорит о долгах Дана Борисова?

Дана Борисова призналась, что не в курсе происхождения долга. Она не понимает, почему суд района Раменки постановил взыскать с нее задолженность. Дана заявила, что не живет в том районе уже восемь лет.

"Возможно, речь идет о долгах за ЖКХ", — предположила Дана Борисова в беседе с MK.RU.

Борисова рассказала, что в квартире давно живет другой человек и не платит за электроэнергию. Счета на оплату приходят Дане, несмотря на то что из квартиры она выписалась.

"Не исключаю, что я могла взять какой-то кредит. Ну бывает, пропустила какой-то минимальный платеж", — призналась Дана Борисова.

В любом случае она намерена разобраться в сложившейся ситуации. Дана пообещала дать задание своему адвокату. Тот все выяснит по просьбе звезды.

Что сейчас происходит в жизни Даны Борисовой

Дана Борисова не так давно поссорилась со своей 18-летней дочкой Полиной. Та съехала от звездной матери. Дана мириться и общаться с наследницей не намерена.

А ведь еще совсем недавно они были лучшими подружками. И Дана даже подарила Полине на совершеннолетие пластическую операцию всего тела. Телеведущую за это осудили ее звездные подруги.

Но Дана не видит ничего особенного в пластике. Она и сама часто прибегает к услугам хирургов. Не так давно она внесла очередные коррективы во внешность.

Новое лицо Даны получилось неидеальным. Гоген Солнцев призвал звезду остановиться. Он заявил, что ему страшно подумать о том, что Дана вернулась к запрещенному.

А вы что думаете об этой ситуации?