Дана Борисова не знает о долге, который с нее взыскали через суд: "Не исключаю, что я могла взять какой-то кредит"
Дана Борисова. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Дана Борисова заявила, что не знает, почему суд постановил взыскать с нее долги
Телеведущая Дана Борисова дала понять, что не очень погружена в собственные финансовые дела. На днях суд постановил взыскать с нее задолженность. А Дана даже не знает, кому и по какой причине она задолжала.
Что говорит о долгах Дана Борисова?
Дана Борисова призналась, что не в курсе происхождения долга. Она не понимает, почему суд района Раменки постановил взыскать с нее задолженность. Дана заявила, что не живет в том районе уже восемь лет.
"Возможно, речь идет о долгах за ЖКХ", — предположила Дана Борисова в беседе с MK.RU.
Борисова рассказала, что в квартире давно живет другой человек и не платит за электроэнергию. Счета на оплату приходят Дане, несмотря на то что из квартиры она выписалась.
"Не исключаю, что я могла взять какой-то кредит. Ну бывает, пропустила какой-то минимальный платеж", — призналась Дана Борисова.
В любом случае она намерена разобраться в сложившейся ситуации. Дана пообещала дать задание своему адвокату. Тот все выяснит по просьбе звезды.