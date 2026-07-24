«Дальше мы идем отдельно»: экс-жена Пирцхалавы объявила об окончательном разрыве с ним

Иногда попытки вернуть прошлое оборачиваются горьким осознанием: время меняет не только людей, но и их приоритеты. Именно это случилось с Иракли Пирцхалавой и Еленой Гребенщиковой — пара, которая решилась на воссоединение после 12 лет разлуки, вновь пошла разными дорогами. И на этот раз причина разрыва — вовсе не внешние скандалы, а глубинные несовпадения в жизненных ценностях.

Романтическая надежда на «второй шанс» для Иракли и Елены, казалось, давала шанс на счастливое будущее: пара, расставшаяся 12 лет назад, сумела найти точки соприкосновения и вновь попробовала быть вместе. Однако попытка возродить отношения не увенчалась успехом.

Сегодня Елена Гребенщикова официально подтвердила разрыв. При этом она сразу расставила акценты: поводом для расставания стали вовсе не недавние слухи о беременной девушке Иракли, а фундаментальные различия в том, чего каждый из партнеров ждет от жизни.

Еще недавно Елена публично защищала бывшего мужа на фоне сплетен об измене и уверяла, что они остаются парой. Теперь же она открыто говорит о том, что их пути разошлись по более серьезным причинам. Лена заявила, что намерена выбирать себя, а не мужа.

«Иракли хочет большую семью, детей, какой‑то традиционный вариант брака, а я на данном этапе хочу выбирать себя. Я хочу строить карьеру, хочу знать, что я еще могу, хочу жить своей жизнью. Я уже очень много лет была женой и мамой, жертвовала собой. И однажды я поняла, что я не понимаю, чего хочу именно я. А Иракли, наверное, не тот человек, который будет способствовать тому, чтобы я шла и выбирала себя… Мы по‑прежнему остаемся родителями (двоих сыновей) и близкими людьми, но дальше мы идем отдельно», — высказалась Елена Гребенщикова.

Слова Елены звучат не как упрек, а как зрелое признание: иногда любовь и уважение друг к другу проявляются именно в умении отпустить, если ваши жизненные маршруты больше не совпадают. При этом бывшие супруги подчеркивают, что сохраняют теплые отношения ради своих двоих сыновей и намерены и дальше оставаться друг для друга близкими людьми — просто теперь уже каждый по своей дороге.

Напомним, в финале шоу «Ставка на любовь» Пирцхалава сделал Елене предложение, и она ответила согласием. Но, как оказалось, после съемок пара помолвку разорвала. Сначала об это в интервью заявил музыкант, а теперь подтвердила и его экс-супруга.

А вам близка позиция Елены Гребенщиковой или вы считаете, что женщина обязана быть в браке, как бы она там себя ни ощущала? Поделитесь в комментариях.