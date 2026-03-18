"Да, он много употреблял": дочь Джабраилова сделала новое заявление о покойном отце

Наследницу Умара Джабраилова Альвину после его смерти будто прорвало. Девушка в личном блоге выдает откровения о покойном отце. Да такие, которыми делиться в приличных семьях не принято.
Главный герой и самый опасный человек
Наследница бизнесмена откровенно рассказала своей аудитории, что идеальным отцом он точно не был. В прямом эфире она произнесла, что обожала папу. Но при этом, по словам Альвины, она осознавала, что он для нее опасен.
"Я обожала своего самого главного героя. К сожалению, он же был и самым опасным человеком в моей жизни. Но я его очень любила", — поделилась девушка.
Отец из журналов и Интернета
Воспоминая детство, она отмечает, что участия отца в ее жизни было явно мало. С одной стороны, харизма и блеск. С другой — то, что она называет темной, опасной, частью. При этом как человека она знала его не так хорошо, как хотелось бы. Образ отца складывался у нее не на кухне за семейным ужином, а из публичных источников.
По словам Альвины, именно с взрослением пришло и охлаждение в отношениях с отцом. Она подчеркивает, что дело не в состоянии и не в счетах. Дочери хотелось простых, бытовых радостей, внимания, "чтобы он был рядом, проводил с нами время, делал обычные семейные вещи". Так за фасадом вечеринок и щедрых подарков оказалось банальное отсутствие человека рядом.
Дочь Умара Джабраилова Альвина. Фото: соцсети
Она не умалчивает и о том, что влияло на их общение в последние годы.
"Да, он много употреблял, и из-за этого мы тоже перестали общаться", — призналась Альвина.
Ранее дочь Умара Джабраилова рассказывала, что он поил ее алкоголем, когда ей было всего шесть лет.
2 марта тело Умара Джабраилова нашли в его апартаментах в центре Москвы. Всего через сутки тело доставили в Чечню, чтобы похоронить на родине. Бизнесмен и экс-сенатор совершил суицид.
