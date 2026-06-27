«Да кому ты нужен, Проша?»: Дзюник «растоптал» Шаляпина, пожаловавшегося на Киркорова

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org жестко отреагировал на заявления Прохора Шаляпина, который обвинил Филиппа Киркорова в том, что тот якобы помешал его карьере. В своем эмоциональном комментарии Дзюник не стеснялся в выражениях и дал довольно резкую оценку нынешнему положению Шаляпина на эстраде.

По мнению продюсера, Прохор давно растерял четкое амплуа и теперь не может внятно объяснить, в чем его творческая ценность.

«Прохор Шаляпин уже не знает, каким боком себя позиционировать. Уже даже стыдно становится, что он себя называет певцом, а вот спроси у кого-нибудь, никто не знает, какую песню он поет. У всех есть хотя бы одна песня козырная. А его помнят по нескольким старым бабам. Ну что еще может быть?» — заявил Дзюник.

Продюсер также отверг саму идею о том, что Киркоров когда‑либо мог воспринимать Шаляпина как соперника. По словам Дзюника, двадцать лет назад у Филиппа были куда более серьезные личные и профессиональные задачи — например, развод с Аллой Пугачевой и поиск нового вектора развития карьеры. Мысль о том, что в этот период артист мог тратить силы на то, чтобы «перекрыть дорогу» Шаляпину, продюсер считает абсурдной.