«Да кому ты нужен, Проша?»: Дзюник «растоптал» Шаляпина, пожаловавшегося на Киркорова

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org жестко отреагировал на заявления Прохора Шаляпина, который обвинил Филиппа Киркорова в том, что тот якобы помешал его карьере. В своем эмоциональном комментарии Дзюник не стеснялся в выражениях и дал довольно резкую оценку нынешнему положению Шаляпина на эстраде.
По мнению продюсера, Прохор давно растерял четкое амплуа и теперь не может внятно объяснить, в чем его творческая ценность.
«Прохор Шаляпин уже не знает, каким боком себя позиционировать. Уже даже стыдно становится, что он себя называет певцом, а вот спроси у кого-нибудь, никто не знает, какую песню он поет. У всех есть хотя бы одна песня козырная. А его помнят по нескольким старым бабам. Ну что еще может быть?» — заявил Дзюник.
Продюсер также отверг саму идею о том, что Киркоров когда‑либо мог воспринимать Шаляпина как соперника. По словам Дзюника, двадцать лет назад у Филиппа были куда более серьезные личные и профессиональные задачи — например, развод с Аллой Пугачевой и поиск нового вектора развития карьеры. Мысль о том, что в этот период артист мог тратить силы на то, чтобы «перекрыть дорогу» Шаляпину, продюсер считает абсурдной.
Леонид Дзюник. Фото: личный архив
«Может, Киркоров кому‑то и перекрывал дорогу, кто реально мог бы составить ему конкуренцию. Но не было таких людей двадцать лет назад. Как и сегодня нет таких артистов, кто может соперничать с Филиппом. Потому что люди не хотят работать, не хотят двигаться. Киркоров как был королем эстрады, так и будет еще, дай Бог, лет десять‑пятнадцать», — подчеркнул Дзюник.
В качестве примера продюсер напомнил, что Филипп на протяжении своей карьеры не раз поддерживал молодых и одаренных исполнителей, помогая им заявить о себе. В частности, он упомянул Анастасию Стоцкую, которую Киркоров вывел на сцену. На этом фоне претензии Шаляпина выглядят, по мнению Дзюника, особенно неубедительно.
Завершая свою отповедь, продюсер еще раз скептически высказался о медийной активности Шаляпина, заметив, что артист лишь отвлекает внимание пустыми обвинениями, вместо того чтобы сосредоточиться на творчестве.
«А кому нужен Прохор Шаляпин? Кто это вообще такой. Кроме глупостей, он ничего сказать не может. Говорит о всякой ерунде. То Пугачева всем дорогу перекрывала, то Киркоров теперь. Да кому ты нужен, Проша?» — резюмировал Леонид Дзюник.