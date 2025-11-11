Цымбалюк-Романовская отреагировала на признания Шаляпина о романе с ней: "Мне нужно было отвлечься"

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла промолчать, когда узнала, что говорит о романе с ней Прохор Шаляпин. Тот признался, что их чувства были пиаром, игрой на публику. А что думает об этом Виталина?

Виталина Цымбалюк-Романовская о романе с Шаляпиным

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская напомнила, что никогда не скрывала: ее роман с Прохором Шаляпиным был игрой. Она охотно согласилась участвовать в спектакле. Шоу помогло ей справиться с трудной ситуацией.

"У меня тогда был такой период в жизни, когда мне нужно было отвлечься", — объяснила Виталина Цымбалюк- Романовская свой подход к пиар-роману с Шаляпиным.

Она добавила, что у нее никогда не было отношений с Прохором. А он — из тех людей, которые способны из всего сделать шоу. Сейчас Виталина и Прохор не общаются.

Что Прохор говорил о Виталине

Прохор Шаляпин во время беседы с Ксенией Собчак прямо заявил, что сам срежиссировал 'роман' с Цымбалюк-Романовской. Идею о своих отношениях они предложили одному из телеканалов. Редакторы с удовольствием согласились на это.

Шаляпин в разговоре с Собчак называл Виталину очень доброй и мягкой женщиной. Он пожалел ее, рассказав, как ей приходилось ухаживать за пожилым мужем Джигарханяном.

Когда Цымбалюк-Романовская родила дочку

Весной этого года Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочку Викторию. Тут же появились слухи, что отцом малышки может быть Прохор Шаляпин. Тот моментально отреагировал на домыслы, заявив, что не имеет отношения к ребенку Виталины.

Прохор Шаляпин не скрывает, что недавно стал донором биологического материала. И у него уже есть ребенок. Но увидеть малыша Прохор не может — таков закон.

По материалам URA.ru

