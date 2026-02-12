Цивин и Дрожжина не вернули дочери Баталова деньги: сколько миллионов они должны Марии

Мария Баталова, потерявшая обоих родителей, получила в наследство недвижимое имущество и состояние, оцениваемое в многомиллионные суммы. Но это лишь часть истории. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина по‑прежнему обязаны выплатить Марии Баталовой довольно крупную сумму.

За что наказан Цивин

Михаил Цивин несколько лет назад был признан виновным в махинациях с финансами и недвижимостью семейства Баталовых. Суд приговорил его к пятилетнему заключению в исправительной колонии. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался нотариус Дмитрий Бублий, который по решению суда отправился в колонию на 4,5 года.

По словам адвоката семьи Баталовых Татьяны Кириенко, хотя судебные разбирательства с лицами, нанесшими ущерб семье Баталовых, уже завершены, от Дмитрия Бублия и Михаила Цивина продолжают поступать прошения о досрочном освобождении из мест лишения свободы.

"Мария Баталова и Гитана Аркадьевна выступали против их освобождения. Цивину в УДО отказывали. 17 февраля состоится заседание по ходатайству Бублия. Мария будет выступать против. Ни Цивин, ни Бублий не демонстрируют признаков раскаяния. Они даже не принесли Маше извинения", — сообщила юрист в беседе с KP.RU.

Сколько Цивин и Дрожжина должны Марии Баталовой

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, причастные к нанесению ущерба семье Баталова, до настоящего момента не компенсировали финансовую потерю. Размер задолженности значителен: согласно судебному решению, им надлежит перечислить около 25 миллионов рублей, которые были сняты со счетов Баталовых по доверенности.

"В связи с этим мы инициировали подачу иска о признании их квартиры, расположенной на Кутузовском проспекте, дом 22, совместно приобретенным в браке имуществом. Судебные приставы получат возможность реализовать эту недвижимость. После продажи средства в размере 25 миллионов будут перечислены на счет Марии Баталовой. Эти деньги были у нее похищены", — пояснила Татьяна Кириенко.

Когда не стало Гитаны Леонтенко

О том, что вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко скончалась, стало известно 4 февраля. Организацией похорон женщины занималась ее страдающая ДЦП дочь, 58-летняя Мария Баталова. Она полностью оплатила и все расходы, связанные с траурным мероприятием.

После прощания с Гитаной Леонтенко знакомые с ней люди собрались в студии программы "Малахов" на телеканале "Россия". Во время передачи прозвучало заявление Натальи Дрожжиной. Она давала понять, что переживает за Марию Баталова, и просила назначить ей опекунов.

На это дала ответ адвокат Татьяна Кириенко. Она заявила, что Мария Баталова не нуждается в опекунах и попечителях.

