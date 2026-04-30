Цискаридзе пожаловался на перекупщиков, продающих билеты в театр за 400. 000: «Хабенского бы привел»

Николай Цискаридзе выразил недовольство действиями перекупщиков, наживающихся на его выступлениях.

В ходе гастролей МХТ имени Чехова в Петербурге в Александринском театре состоялся показ спектакля «Кабала святош», в котором артист исполнил роль Людовика XIV.

Официальная стоимость билетов на сайте достигала 50 тысяч рублей, однако спекулянты реализовывали их по ценам от 100 тысяч рублей и выше.

«Почему мы должны отдавать спекулянтам эти деньги, когда эти средства могут поступить в казну театра и быть потрачены на артистов, на нужды театра?» — возмутился Цискаридзе, критикуя бездействие контролирующих органов.

Танцовщик призвал к блокировке ресурсов, через которые спекулянты продают билеты, а также привел пример, когда его знакомые приобрели билет на московский показ «Кабалы святош» у перекупщиков за 400 тысяч рублей.

«Я когда это узнал, как руководитель, я им говорю: «Как вам не стыдно, вы бы мне дали — я дома бы вам сыграл этот спектакль, да еще Хабенского привел», — сказал он.

