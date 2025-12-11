Цискаридзе — о выборе будущей жены: "Никакая не должна быть "как мама"

Артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе заговорил о личной жизни. Он ответил на вопрос, какой должна быть женщина, претендующая на место рядом с ним. Как его мама?

Что сказал Цискаридзе о потенциальной избраннице

Николаю Цискаридзе 31 декабря исполнится 52 года. Знаменитость до сих пор не связан узами брака. Цискаридзе не встретил ту самую, единственную, достойную быть его избранницей.

У Цискаридзе поинтересовались, какой должна быть женщина, на которой он захочет жениться. Как его мама?

"Да никакая не должна быть 'как мама'. Это — точно нет", — цитирует Николая Цискаридзе МК.RU .

Артист добавил, что он ничего не загадывает и не планирует. Он искренне не понимает, как можно обсуждать публично то, что касается личной жизни.

"Я терпеть не могу что-то анонсировать заранее", — сделал акцент Николай Цискаридзе.

Всегда не хотел семьи

Ранее Николай Цискаридзе признавался, что отсутствие семьи — это его осознанный выбор. Необходимость брать на себя ответственность за женщину и ребенка вызывала в нем отторжение от брака.

Балерина Светлана Захарова отзывалась о Цискаридзе, как о плохом партнере. Она признавалась, что работать с ним было очень сложно.

А вы как думаете, почему Николай Цискаридзе не любит говорить о личном? Ответьте в комментариях.