Цискаридзе о тайном романе Заворотнюк и Чернышева: «Я уже тогда знал»

Анастасия Заворотнюк, известная миллионам зрителей по роли няни Вики, ушла из жизни в возрасте 53 лет после долгой борьбы с опухолью головного мозга. Пять лет рядом с ней был ее муж Петр Чернышев.

Сейчас, по слухам, вдовец еженедельно навещает могилу актрисы на Троекуровском кладбище и приносит ей свежие розы. Но мало кто знает, как на самом деле зарождался этот роман.

В эфире шоу «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе поделился воспоминаниями о съемках проекта «Танцы на льду», где он вместе с Заворотнюк и Чернышевым участвовал в 2007 году.

Артист балета признался, что был одним из первых, кто заметил связь между актрисой и фигуристом. Все дело было в мелкой, на первый взгляд, детали – украшении с инициалами «РТ», которое появилось на шее у Анастасии.

«Мы пошли уже на лед, идет съемка и у нас перерыв. А прокат был у Пети. И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: "Петр Чернышев?". Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через "тс", и я догадался. И вдруг она мне говорит: "Этого никто не знает". Я говорю: "А я уже знаю"», — поделился Цискаридзе.

По словам артиста, Заворотнюк была удивлена его догадливостью, но не стала отпираться. После этого случая пара, впрочем, все равно продолжала скрывать свои отношения от посторонних.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова, наблюдавшая за парой на съемках, подтвердила, что настоящие чувства невозможно было не заметить. Она назвала Чернышева достойным человеком и порадовалась за актрису.

«Мне казалось, что у них будет прекрасная пара, так и получилось. И мы все наслаждались тем, что мы видели», — заключила Тарасова в эфире той же программы.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев познакомились на проекте «Танцы на льду» в 2007 году. Актриса тогда была ведущей, а фигурист приехал из США специально для участия в шоу.

Искра между ними вспыхнула практически сразу. Сама Заворотнюк позже признавалась, что это была любовь с первого взгляда .

Спустя несколько месяцев Чернышев сделал актрисе предложение. Это случилось на отдыхе в Сардинии – он прилетел к ней на один день и вечером, выйдя из воды, показал кольцо с бриллиантом. Осенью 2008 года пара расписалась в Москве, а затем обвенчалась в Крыму. В 2018 году у них родилась дочь Мила.

Петр Чернышев был дважды женат до встречи с Заворотнюк – на фигуристках Наталье Анненко и Наоми Ланг. У самой актрисы к тому моменту тоже были два брака, от одного из которых остались двое детей. Сейчас, спустя два года после ухода жены, фигурист не состоит в новых отношениях и посвящает все время дочери.