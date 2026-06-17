«Чуйка экстрасенсорная не дрогнула»: Володина обвинила Шепса в краже

Рано или поздно это должно было случиться: представители эзотерических практик вступили в открытое противостояние. Астролог Василиса Володина бросила вызов известному участнику «Битвы экстрасенсов» — Александру Шепсу, прозванному в сети «Позовите Олега». Причина разногласий — публикация о новолунии, которую медиум беззастенчиво позаимствовал у бывшей ведущей шоу «Давай поженимся», прихватив заодно и эффектное изображение, созданное ее личным дизайнером.

Вместо того чтобы подавать официальную жалобу о нарушении авторских прав, Василиса Володина разместила ролик в одной из соцсетей. В видео она обратилась к аудитории с вопросом: как ей поступить с экстрасенсом, который оказался не слишком щепетилен в вопросах интеллектуальной собственности? Володина описала ситуацию, рассказав свою версию событий.

«Не успела я уехать на море отдохнуть, как некто Саша Шепс, известный вам по программе со всякими фантасмагорическими превращениями и экстрасенсорикой, взял и просто скопировал мой пост про новолуние, который был вчера, дословно весь текст, включая изображение, которое готовил мне мой дизайнер. Ничего у него — ни рука не дрогнула, ни внутри, никакая чуйка экстрасенсорная не дрогнула. Но вот что делать с такими ситуациями? Жаловаться? Ну как-то странно и несерьезно. Взывать к совести? Но очевидно, не получится, если человек не понимает, будучи уже довольно взрослым, что просто нельзя взять так и у кого-то что-то стырить в соцсетях, ведь есть такая вещь, как авторское право. Подскажите, что делаем?» — обратилась Володина к своей аудитории с вопросом.

Но пока Василиса Володина думает о том, как призвать Шепса к ответу за кражу контента, Шепс одним изящным жестом избавился от спорного поста. Теперь попробуй докажи, что это был не какой‑то мистический обман зрения. Но скорее всего, Василиса Володина запаслась доказательствами. Как минимум, сделала скрин.

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