Чувствительность лица и шеи так и не вернулась: как живет больная раком Сабина Пантус

Почти два года лечения позади — операции, химиотерапия, бесконечные обследования. Клинический психолог Сабина Пантус, пережившая онкологию, впервые так подробно и без прикрас описала, как выглядит возвращение к обычной жизни. Ее рассказ — не парадный отчет о победе, а честная хроника постепенного, незавершенного, иногда болезненного восстановления.
Сабина Пантус напомнила, что с момента последней химиотерапии прошел год и семь месяцев, с операций — почти два года. Ее тело постепенно приходит в себя, но следы лечения все еще ощутимы. Волосы отросли, но их структура изменилась — стали тоньше. Ногти восстановились полностью. Нейропатия почти ушла, суставы побаливают, но уже не так адски, как год назад. Однако не все можно вернуть: менструальный цикл пропал после второй химии и, по всей видимости, уже не вернется. В октябре Сабина планирует обсудить с врачом возможность заместительной гормональной терапии.
«Речь и артикуляцию восстановила полностью. Глотаю нормально, иногда давлюсь, но не критично. Чувствительность лица и шеи справа, где удаляли лимфоузлы, так и не вернулась — кожа там "резиновая". Зато руку и плечо вытащила. Почти полноценно. Могу поднимать, могу даже занавески вешать. Мелочь, а для меня — победа», — написала Сабина Пантус.
Так Сабина Пантус выглядела во время лечения. Фото: соцсети
Звездной болезнью после выздоровления здесь и не пахнет — каждая мелочь, которую здоровый человек не замечает, для Сабины становится маленьким триумфом. Вешать занавески поднятой рукой — это победа, и она имеет полное право так это называть.
Не обходится без тревоги. Сабина призналась, что живет в постоянном страхе, что рак может вернуться. В первый год ПЭТ‑КТ проводили раз в полгода, затем перешли на ежегодный режим. Но летом Сабина не выдержала и сделала КТ с контрастом — ей казалось, что что‑то не так. Она накрутила себя до постоянной боли в горле и паники. Поехала проверяться, оказалось, что все хорошо. Сейчас Сабина Пантус живет в ожидании нового обследования.
«Плановое ПЭТ КТ — в октябре. Как обычно, поеду в Краснодар. Так сложилось, что я делаю его там с самого начала, и уже не меняю место. Мне там спокойнее. Плюс всегда совмещаю поездку с делами и встречами — получается и выгодно, и удобно.
Стараюсь не зацикливаться. Понимаю, что на самом деле тревожусь, но отвлекаюсь на работу и быт, и вроде некогда истерить. Внешне я очень спокойная. Внутри — страх. И есть ощущение, что сколько бы лет ни прошло, перед очередным обследованием он будет на месте.
Я разрешила себе потревожиться. Но не месяц до дня Х, как раньше, а только поезд и сам день обследования. В остальное время — живу, работаю. До выстрела не падать», — рассказала Пантус.
Сабина Пантус так выглядит сейчас. Фото: соцсети
О болезни Сабины Пантус стало известно в сентябре 2024 года. Первые симптомы рака появились у нее в мае: у Сабины воспалились лимфоузлы под челюстью, болело горло. Несколько месяцев она лечилась от ангины, но препараты не помогали. 13 августа 2024 года Сабина получила результаты гистологии, которые подтвердили онкологию, а 15 августа на КТ в клинике Сеченова диагноз уточнили — плоскоклеточный рак ротоглотки третьей стадии с очагом в правой миндалине.
Публично о ситуации стало известно в сентябре 2024 года, когда подруга Сабины Анна Калашникова рассказала, что Пантус борется с третьей стадией рака и проходит химиотерапию. Тогда же Сабина сама обратилась к подписчикам с подробным рассказом о том, как был поставлен диагноз.