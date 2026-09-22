Чувствительность лица и шеи так и не вернулась: как живет больная раком Сабина Пантус

Звездной болезнью после выздоровления здесь и не пахнет — каждая мелочь, которую здоровый человек не замечает, для Сабины становится маленьким триумфом. Вешать занавески поднятой рукой — это победа, и она имеет полное право так это называть.

Не обходится без тревоги. Сабина призналась, что живет в постоянном страхе, что рак может вернуться. В первый год ПЭТ‑КТ проводили раз в полгода, затем перешли на ежегодный режим. Но летом Сабина не выдержала и сделала КТ с контрастом — ей казалось, что что‑то не так. Она накрутила себя до постоянной боли в горле и паники. Поехала проверяться, оказалось, что все хорошо. Сейчас Сабина Пантус живет в ожидании нового обследования.