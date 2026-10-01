Чулпан Хаматова рассказала, как 17 лет боролась за приемную дочь

В 2003 году, после развода с актером Иваном Волковым, Чулпан Хаматова решила взять ребенка из Дома малютки. Юридически девочка стала ее, но забрать Асю домой оказалось практически невозможно. Руководство Морозовской больницы, где находилась малышка, начало чинить препятствия.

«Вдруг у нее стало появляться огромное количество болезней каких-то. Порок сердца, там, еще что-то. Я спрашивала, можно ли пригласить врача стороннего, мне отвечали, что нельзя», — вспоминала актриса.

Хаматова не могла понять причину отказа, пока однажды уборщица не шепнула ей на ухо совет:

«Скажи, что ты с милицией придешь, она просто взятку ждет».

Актриса последовала рекомендации.

«Я в каком-то тумане захожу в кабинет и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет», — рассказала Чулпан.

Директриса больницы кричала Хаматовой вслед:

«Конечно, вам только попиариться!».

Актриса подчеркивала, что в те годы усыновление российских детей иностранцами было прибыльным бизнесом, и здорового ребенка не хотели отдавать в семью.

После того как Асю наконец забрали, Хаматова отвезла ее на обследование в Вену, а затем в Берлин. Врачи подтвердили: девочка абсолютно здорова. Все диагнозы, которыми ее пугали в Москве, оказались выдумкой.

Хаматова никогда не скрывала от Аси правду о ее появлении в семье. Она рассказывала девочке историю удочерения в форме сказок, чтобы не травмировать ребенка. Сейчас Асе 22 года, она училась на юридическом факультете и в 2023 году получила грин-карту США.

Сама Хаматова в 2022 году уехала в Латвию.