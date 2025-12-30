Что жена 51-летнего Ивлева сказала о разводе с ним: "Дележка, претензии. Страшно? Очень"

Развод года: жена Константина Ивлева призналась, что больше не будет молчать о расставании с 51-летним поваром.

Развод Ивлева и Куденковой

Она поделилась своими эмоциями относительного этого события. Хотя раньше Валерия Куденкова заявляла, что не хочет комментировать развод. Но, похоже, она передумала. Экс-возлюбленная Ивлева утверждала, что расстались они на хорошей ноте.

"Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу", — коротко объявила жена шефа.

Эта фраза стала единственным официальным подтверждением их расставания. Валерия дала понять, что точку в истории поставила и возвращаться к теме не планирует.

Что говорит Куденкова о разводе

Накануне Валерия подвела личные итоги года. Главным событием она назвала именно расставание со звездой телевидения. Женщина призналась, что за это время ей пришлось пережить массу тяжелых эмоций. Она сравнила происходящее с поездкой на американских горках.

По словам Валерии, год стал поворотным. Ей удалось справиться не только с чувствами, но и с практической стороной развода, включая раздел имущества с бывшим мужем.

"Это был непростой год для меня. Год, когда я выбрала себя. Год, когда я впервые не отвернулась от своих чувств, а пошла им навстречу. Страшно? Очень! Сложно? Невыносимо!" — призналась она.

После этого экс-возлюбленная звездного шеф-повара описала, через что ей пришлось пройти.

"Но так, как было, я уже жить не могла. Ужасное чувство вины перед ребенком. Страх осуждения близких. Выяснения отношений, дележка, претензии, гнев, обида. Симбиоз невыносимых чувств будто выталкивал меня на новый уровень. Уровень, где я никогда себя больше не предам", — написала она в личном микроблоге.

Так Валерия дала понять, что на первом месте у нее теперь собственные границы и внутренний комфорт.

Долги Ивлева по алиментам

История семьи Ивлеева в этом году обсуждалась не только из‑за развода. В октябре стало известно, что у Константина есть давний конфликт с первой женой по поводу алиментов на старшую дочь.

Мария рассказала о ситуации публично. Она призналась, что ее терпение подошло к концу.

"Я хочу привлечь внимание общественности к этому вопросу. Он пять лет не платит нормально. У меня каждый год суды идут или приставы. Он отправляет 50% от того, что должен", — возмущалась женщина в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Переживания Куденковой

Нынешняя супруга шеф-повара пока не говорила о том, будет ли подавать на алименты. Ее волновало совсем другое. Куденкова честно призналась, как сказался стресс на ее фигуре.

"За месяц набрала 11 кг, теперь неистово худею" — смеялась над собой Валерия, обращаясь к подписчикам.

Так она показала, что умеет говорить о непростых вещах с долей юмора и не боится обсуждать личные изменения.