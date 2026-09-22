«Что ж я делаю, родовое гнездо»: дочь Талызиной объяснила, почему не стала продавать дачу покойной актрисы

Иногда решение, принятое на эмоциях, живет всего несколько часов — а потом приходит осознание, что важнее сохранить не деньги, а память. Именно так случилось с Ксенией Хаировой, дочерью народной артистки России Валентины Талызиной: едва успев объявить о продаже дачи матери, она в тот же день передумала. Этот резкий поворот удивил даже ее дочь, актрису Анастасию Талызину — звезду фильма «Воздух».

«Я передумала просто по щелчку. Сказала Насте, что мы не продаем. Настя сказала: „Мама, у тебя биполярка“. Изначально была эмоция продать, а потом включилась голова. Думаю, что ж я делаю, родовое гнездо», — призналась Ксения Хаирова.

Вместо сделки с недвижимостью Хаирова выбрала другой путь — бережное восстановление дома, где долгие годы жила ее мать. На ремонт она потратила миллион рублей, но речь не шла о радикальных переменах: без сноса стен и перепланировки, с уважением к истории места.