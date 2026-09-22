«Что ж я делаю, родовое гнездо»: дочь Талызиной объяснила, почему не стала продавать дачу покойной актрисы

Иногда решение, принятое на эмоциях, живет всего несколько часов — а потом приходит осознание, что важнее сохранить не деньги, а память. Именно так случилось с Ксенией Хаировой, дочерью народной артистки России Валентины Талызиной: едва успев объявить о продаже дачи матери, она в тот же день передумала. Этот резкий поворот удивил даже ее дочь, актрису Анастасию Талызину — звезду фильма «Воздух».
«Я передумала просто по щелчку. Сказала Насте, что мы не продаем. Настя сказала: „Мама, у тебя биполярка“. Изначально была эмоция продать, а потом включилась голова. Думаю, что ж я делаю, родовое гнездо», — призналась Ксения Хаирова.
Вместо сделки с недвижимостью Хаирова выбрала другой путь — бережное восстановление дома, где долгие годы жила ее мать. На ремонт она потратила миллион рублей, но речь не шла о радикальных переменах: без сноса стен и перепланировки, с уважением к истории места.
«Все начала приводить в порядок, сделала большой ремонт, без сноса стен и перепланировки. Получился такой русский дом», — рассказала артистка.
Дочь и внучка Валентины Талызиной на похоронах актрисы. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Работы коснулись и внешнего облика дачи: Ксения обновила фасад и привела в порядок сад — пересадила растения, которые сильно разрослись. Внутри поменяла цвет стен, но одну комнату оставила нетронутой — ту, где жила Валентина Илларионовна.
«Сейчас в этой комнате никто не живет, стоит в таком виде. Меняю цветы, прихожу и все», — поделилась Ксения Хаирова в эфире ток‑шоу «Звезды сошлись».
Валентина Талызина, знакомая миллионам зрителей по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», ушла из жизни в июне 2025 года в возрасте 90 лет. Последние годы она проводила на этой самой даче в Подмосковье. Еще минувшей весной Ксения заявляла о намерении продать коттедж, оценив его в 50 миллионов рублей. Но теперь приоритеты изменились: вместо расставания с прошлым — забота о нем, вместо выгоды — сохранение родового гнезда, где каждая деталь хранит память о великой актрисе.