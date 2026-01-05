"Что за бомж?" Дмитрия Тарасова не узнали на улице из-за потрепанного вида

В мире шоу-бизнеса внешний вид звезд часто становится предметом пристального внимания и жесткой критики. Публика привыкла видеть знаменитостей с идеальными образами, и любое отступление от этого стандарта порождает волну обсуждений, зачастую переходящих в неприкрытый хейт.

Стиль или бедность?

Недавний случай с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым вновь это доказал. 38-летнего спортсмена заметили в центре Москвы в простой, неброской одежде. Этот лук не остался незамеченным: в соцсетях и пабликах тут же начали сравнивать Тарасова с бездомным, строя догадки о его финансовом положении.

"Выглядит несчастным и сгорбленным, прямо жалко смотреть", "Что за бомж?", "Куда делся тот ухоженный игрок "Локомотива"?", "Видно, что дела идут плохо, если позволяет себе так одеваться" — подобные комментарии заполонили обсуждения.

Некоторые даже связали его внешний вид и похудение с семейной жизнью, ехидно намекая, что "жена все соки высосала".

Реальные финансовые дела семьи

Однако сам Тарасов давно не реагирует на потоки негатива. Ранее он неоднократно заявлял, что его доходы позволяют ни в чем себе не отказывать. Тем не менее, некоторые перемены в жизни семьи налицо: спортсмен продал роскошный дом, который когда-то строил с бывшей женой Ольгой Бузовой. Сейчас Дмитрий, его супруга Анастасия Костенко и их дети живут в арендованном таунхаусе.

В беседе с продюсером Георгием Иващенко Тарасов подробно рассказал о своих тратах. Он подчеркнул, что регулярно и спонтанно занимается благотворительностью, помогая людям, которые обращаются к нему за поддержкой.

Кроме того, футболист рассказал, что за один поход в детский магазин он может потратить около 50 тысяч рублей на подарки.

На содержание семьи, по его словам, уходит примерно полмиллиона рублей в месяц. Эти средства включают в себя расходы на продукты, детские нужды и другие бытовые траты. Тарасов пояснил, что переводит деньги супруге не по фиксированному графику, а по необходимости, когда Анастасия сообщает о каких-то потребностях.