Что Тарасову не нравится в Костенко: "Ты поздно встаешь, надо вставать рано"

Экс-футболист Дмитрий Тарасов не скрывает: ему бы хотелось, чтобы его жена Анастасия Костенко перестала спать допоздна.

Что Тарасову не нравится в Костенко

Спортсмен заверил, что сам встает достаточно рано, около шести утра. И это позволяет ему зарядиться энергией до конца дня. Похоже, что распорядок и график пары настолько не совпадает, что там, где для Костенко начинается утро, у ее мужа — уже послеобеденное время.

Анастасия записала для своих поклонников свежий ролик, оговорившись, что даже после полудня ей кажется, что еще только ранее утро. Это не понравилось Тарасову. Он поддел жену, посоветовав ей вставать пораньше. Тогда, как считает спортсмен, ей не будет казаться, что день только начался, когда все остальные люди давно на работе.

"Ты поздно встаешь, надо вставать рано!" — обратился к жене Тарасов, что явно не понравилось девушке.

Дмитрий недоволен, что Анастасия не встает по свистку с первыми лучами солнца. А потом жалуется на то, что она устала и ей не хватает энергии.

"Объясните, пожалуйста, этому человеку, что я еще не восстановилась после рождения четырех подряд детей. Выглядеть можно шикарно, но при этом часто чувствовать себя в "режиме энергосбережения", — призналась Костенко.

При этом Анастасия добавила, что ей приходится утром помогать младшим в сборах и провожать мужа. Но для Тарасова это не аргумент.

Флирт Тарасова с моделями в Сочи

Кстати, жена футболиста простила ему историю с моделями на сочинском пляже. Тарасов охотно позировал с поклонницами, а потом те "слили" в Сеть их переписку со спортсменом. Якобы они отказались от встреч и общения с женатым мужчиной. Хотя на деле оказалось, что Дмитрий просил номер телефона у красоток вовсе не для себя, а своего приятеля-бизнесмена, который хотел предложить моделям принять участие в его проекте.

Объяснениям мужа Анастасия поверила. Тот заверил и ее, и поклонников в том, что, будучи примерным семьянином и отцом четырех детей, не стал бы так вести себя с незнакомыми девушками. Или приглашать кого-либо на свидание в командировке. Кроме того, Дмитрий намекнул на происки Бузовой в истории с сочинскими моделями. Футболист предположил, что бывшая жена могла дать девушкам указание скомпрометировать его.