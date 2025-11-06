Что стало со звездой сериала 'Не родись красивой' Нелли Уваровой

Актриса Нелли Уварова, сыгравшая роль Кати Пушкаревой, изменилась до неузнаваемости. В свои 45 лет звезда сериала 'Не родись красивой' выглядит на все 60. Уварова не прячет свои седые волосы и стареет максимально естественно.

Как сейчас выглядит Нелли Уварова

Из эффектной брюнетки с огромными карими глазами Нелли Уварова с возрастом превратилась в седовласую даму. Такой ее увидели поклонники, когда она вышла с ними на связь в личном блоге. Узнать в зрелой женщине с седыми прядями красавицу Катю Пушкареву решительно было нельзя.

У поклонников Уварова тогда просила помощи. Ей нужно было погасить долги за аренду мастерской. В ней трудились подопечные фонда актрисы.

Выглядела Нелли Уварова в кадре печальной, уставшей и где-то даже изможденной.