Что стало со звездой сериала 'Не родись красивой' Нелли Уваровой

Актриса Нелли Уварова, сыгравшая роль Кати Пушкаревой, изменилась до неузнаваемости. В свои 45 лет звезда сериала 'Не родись красивой' выглядит на все 60. Уварова не прячет свои седые волосы и стареет максимально естественно.
Как сейчас выглядит Нелли Уварова
Из эффектной брюнетки с огромными карими глазами Нелли Уварова с возрастом превратилась в седовласую даму. Такой ее увидели поклонники, когда она вышла с ними на связь в личном блоге. Узнать в зрелой женщине с седыми прядями красавицу Катю Пушкареву решительно было нельзя.
У поклонников Уварова тогда просила помощи. Ей нужно было погасить долги за аренду мастерской. В ней трудились подопечные фонда актрисы.
Выглядела Нелли Уварова в кадре печальной, уставшей и где-то даже изможденной.
Нелли Уварова сейчас выглядит так. Фото: соцсети Нелли Уваровой
Где сейчас снимается Нелли Уварова
Нелли Уварова практически отказалась от съемок в кино. Она занимается благотворительностью. Недавно, правда, Нелли Уварова сыграла в спектакле 'Три' вместе с Татьяной Шатиловой и Татьяной Волковой.
Постановка задумана как продолжение чеховских 'Трех сестер'. В нем героини рассказывают о событиях, которые не вошли в произведение классика. На сцене Нелли Уварова предстала поседевшей и располневшей женщиной. Поклонники узнали ее с большим трудом.
Личная жизнь Нелли Уваровой
Нелли Уварова дважды была замужем. Ее первым супругом стал режиссер Сергей Пикалов. Но из-за плотных графиков обоих они почти не виделись, и отношения постепенно сошли на нет.
Вторым мужем Уваровой стал актер Александр Гришин. В этом браке актриса родила двоих детей — сына Игнатия и дочь Ию. Нелли Уварова хотела стать матерью в третий раз, но потеряла ребенка.
Актриса признавалась, что для нее это стало страшным ударом. Она довольно долгое время носила траур по нерожденному малышу.
Судьба сериала 'Не родись красивой'
Сериал 'Не родись красивой' вышел на экраны в 2005 году и был невероятно популярен у поклонников. Пару лет назад появлялись сообщения о том, что будет сниматься продолжение сериала. Но пока телезрителям ничего не предъявили, кроме разговоров по поводу возможных съемок.
