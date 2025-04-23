Что стало с ведущей «Аншлага» Региной Дубовицкой: маленькая, сухенькая, с лицом мумии

Шоумен Сергей Дроботенко устроил настоящий переполох в Сети, поделившись снимком с легендарной теле- и радиоведущей Региной Дубовицкой.

Он рассказал, что на днях побывал в гостях у Регины Дубовицкой. Та любезно согласилась позировать для фото.

Дорогих гостей Регина Дубовицкая принимала в домашней одежде. Она облачилась в свободные серые брюки в спортивном стиле, розовый жакет и тапочки ему в тон.