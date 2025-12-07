Что случилось с сыном Павла Баршака: 16-летний Фома не может самостоятельно ходить

Семья артиста Павла Баршака переживает тяжелую трагедию: их шестнадцатилетнего сына Фому постигло страшное несчастье — он оказался парализован. Семья мужественно сражается за восстановление здоровья подростка уже больше шести месяцев.

Что случилось с сыном Баршака

Фома появился на свет в браке Баршака с художницей по костюмам Женей Истоминой, с которой актер познакомился на съемочной площадке фильма "Икона сезона". Вскоре после появления ребенка брак распался.

Сейчас Павел Баршак состоит в новом браке, тогда как Евгения Истомина остается незамужней.

Весной 2025 года произошла трагедия: прямо в школе сын артиста почувствовал себя плохо. Его парализовало. Мать ребенка долгое время скрывала произошедшее от публики. Но правда всплыла благодаря актрисе Евгении Осиповой, которая рассказала об этой трагедии в эфире программы на телеканале "Россия-1".

Тогда шоумен Андрей Малахов лично обратился к Павлу Баршаку, который вначале категорически отказывался давать какие-либо комментарии на этот счет. Но потом все же подробно описал обстоятельства болезни сына. Мальчик, который рос абсолютно здоровым ребенком, внезапно потерял способность передвигаться и стоять, ощущая полную потерю чувствительности ниже грудной клетки.

"Его забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди", - признался Баршак.

Как сейчас живет сын Баршака после паралича

Врачи поставили 16-летнему Фоме диагноз "миелит" — воспаление спинного мозга. Оно поразило и белое, и серое вещество. Заболевание крайне редко встречается, регистрируется не чаще пяти случаев на каждый миллион населения планеты. Несмотря на интенсивное полугодичное лечение, состояние мальчика существенно не улучшилось.

Баршак сообщил, что сыну предстоит сложная операция в израильской клинике, пребывание в которой ежедневно обходится в сумму около 200 тысяч рублей. Продолжительность лечения пока неизвестна. Врачи предупреждают, что болезнь может привести к полной потере двигательной активности рук. Родители искренне надеются на выздоровление сына и стремятся обеспечить ему необходимое медицинское обслуживание.