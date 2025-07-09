Что сказала Дина Аверина о своей свадьбе с 35-летним Дмитрием Соловьевым?

Дина Аверина вышла замуж за 35-летнего фигуриста Дмитрия Соловьева. Гимнастка на девять лет младше своего избранника. Он, к слову, уже был женат. Так что для спортсмена этот брак с 26-летней Авериной стал вторым. А вот для гимнастки — первый.

В недавнем интервью супруги объяснили, почему не стали звать на свадьбу большое количество гостей. На празднике были только самые близкие. Семья, друзья и значимые для пары именитые персоны. Такие как, Татьяна Навка, Ольга Бузова и Ирина Винер.

Дмитрий уточнил, что поначалу они хотели просто расписаться и сделать праздник для семье. На свадьбу они пригласили тех, кто для них по особенному ценен. Это те люди, которые искренне были готовы разделить праздник молодоженов. Для Соловьева женитьба на Дине не просто штамп в паспорте. Это клятва друг другу на всю жизнь.

"Я полностью согласна с Димочкой. И самое главное, это то, что у нас была роспись. Это очень важно для меня. Не просто, как Дима сказал, штамп в паспорте. Это значит, что мы одна семья, мы одно целое. И все уже, Димочка от меня никуда не денется", - приводит Matchtv слова Дины.

Возлюбленная фигуриста взяла двойную фамилию. Теперь она Аверина-Соловьева. Дмитрий понимает, почему его молодой жене было важно сохранить и свою фамилию. Ведь Аверина это уже бренд.