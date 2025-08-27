Что сказал сын Расторгуева об отношениях с ним: "Отец всегда суров"

Николай Расторгуев всегда с большой неохотой говорит о семье. Недавно певец рассказал, что уходит из этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир". Его место в постановке занял старший сын — 47-летний Павел.

Павел — сын Николая Расторгуева

Он родился в первом браке музыканта с хореографом Валентиной. О Павле до этого слышно практически не было. Он держался в тени звездного отца. Однако сейчас он в центре внимания. И, в первую очередь, из-за поразительного сходства с отцом. Тот же тембр голоса, глаза. Как пишут поклонники, вылитый "батяня комбат".

Николай Расторгуев — суровый отец

Своего отца Павел считает суровым и строгим. А самое главное, требовательным даже к семье. И это объясняется его профессионализмом. Зато мама у Павла добрая, она обычно не замечает вокальных огрехов сына.

"Отец всегда суров. Просто он, как профессионал, все шероховатости сразу замечает", — приводит kp.ru слова сына Николая.

Павел опроверг слухи о том, что он долгие годы не общался с отцом. Писали, что это случилось после того, как Расторгуев ушел из семьи. И якобы потом отец все-таки помирился с сыном. Но Павел говорит, что все было совсем не так.

"Это все выдумки. Про отца еще писали, что он уехал на ПМЖ в Германию, а в Россию прилетает на заработки. Такую ересь пишут", — заверил он.

Кстати, Павел признался, что по своей специальности он никогда не работал. В свое время сын певца окончил Государственный университет гуманитарных наук. После юноша думал, на чем и как он будет зарабатывать. И тогда профессия концертного директора показалась ему самой выгодной, — правда, непростой.