Что происходит с похоронившей сына Шавриной

Диктор Владимир Березин много лет дружит с Екатериной Шавриной. Но даже ему не удалось дозвониться до 82-летней певицы. После похорон сына Григория артистка перестала выходить на связь. Ситуацию прояснила дочка певицы Элла.
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Друг семьи Владимир Березин уточнил, что Екатерине Феоктистовне сейчас действительно нехорошо. Ее физическое и моральное состояние оставляют желать лучшего. Все-таки артистка уже в почтенном возрасте. Все случившееся подкосило ее здоровье и силы. Рядом с ней находятся близкие. Заботу о матери взяла на себя дочка певицы Элла.
Родственники Екатерины делают все для того, чтобы она поменьше разговаривала по телефону. Сына певица любила безумно. И конечно же, Шаврина простилась с ним. Хотя на похоронах не осталась.
"Она была одна с ним ночью и рано утром у гроба. Когда люди стали появляться, она ушла. Катюша – такой человек. Когда ей радостно, она всем открывается. Когда ей плохо, она закрывается в свой домик, чтобы не огорчать своими переживаниями, не передавать свою боль и печаль другим людям. Ей тяжело, ей непросто, но она справится", - отметил Владимир Березин.
Сын Екатерины Шавриной скончался в колонии, где отбывал наказание. У него были проблемы с запрещенными веществами. Певица долгие годы пыталась помочь наследнику, но удавалось это с переменным успехом.
Незадолго до случившегося певица представила публике своего нового мужа. Мужчина моложе артистки, но это нисколько не смутило звезду. Близкие певицы рады, что рядом с ней появился такой достойный человек. Его Владимир Березин назвал тактичным и интеллигентным мужчиной.
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