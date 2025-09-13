Что ответил Башаров на вопрос Кудрявцевой об избиении: "В последнее время не распускаю"

Марат Башаров запомнился многим поклонникам благодаря сериалу "Граница. Таежный роман", в котором он снимался с Алексеем Гуськовым, Михаилом Ефремовым и другими именитыми актерами.

С тех пор артист не раз оказывался замешан в скандальных историях. И большинство из них были связаны с его личной жизнью. В защиту Башарова выступала разве что его жена Елизавета Круцко. Она всегда поддерживала имидж Марата.

Башаров и история с Архаровой

Зато другие спутницы актеры рассказывали о том, что он поднимал на них руку. Впервые об этом стало известно, когда комментарий о побоях дала Екатерина Архарова. Они поженились в 2014 году. А спустя несколько месяцев она попала в больницу с многочисленными травмами.

Их, как говорила Архарова, ей нанес муж. Но Башаров все отрицал. Тогда за него вступилась Круцко. Она дала понять, что много лет жила с Маратом и он ни разу не поднял на нее руку. Затем Екатерина развелась со звездой фильма "Движение вверх".

Драки Башарова с Шевырковой

Спустя время стало известно о романе Башарова с поклонницей Елизаветой Шевырковой. Она родила ему сына Марселя. Но как говорила Лиза, актер поднимал на нее руку даже, когда она была беременной. В итоге девушка не раз становилась жертвой бытовых ссор.

Похоже, что сейчас Башаров научился контролировать свои страсти. Актер живет с возлюбленной Асей Борисовой. И с ней Марат полностью преобразился: он говорит, что бросил пить и теперь полностью контролирует свой гнев.

Неудобный вопрос Башарову в студии программы "Секрет на миллион" задала Лера Кудрявцева: "Часто ли ты распускаешь руки". Актер заверил, что теперь это в прошлом: "В последнее время вообще не распускаю, только закатываю".