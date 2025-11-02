Что известно о фаворитке Запашного: служила в цирке воздушной гимнасткой, родила ему внебрачного сына

Не так давно 48-летний Аскольд Запашный рассекретил факт того, что у него есть тайный внебрачный сын. Избранница дрессировщика дала мальчику имя Аскольд. Но этот поступок дрессировщик не оценил.

Он считает, что его фаворитка хотела этим подчеркнуть его отцовство. Хотя сам Запашный сразу согласился дать ребенку свою фамилию. Также Аскольд не сомневался в своем отцовстве. Шоумен был уверен, что этот ребенок от него. Ведь с Дианой они были в отношения длительное время.

И это при том, что Запашный состоял браке. Его жена Элен не подозревала, что муж завел отношения с хорошей подругой их семьи. Ведь Диана была частью цирковой труппы.

Кто она — бывшая возлюбленная Запашного

Свой роман Аскольд завел практически на работе. Диана служила в цирке у братьев Запашных воздушной гимнасткой. И часто бывала на гастролях с остальными членами коллектива. Сейчас девушке — 41 год. Она воспитывает девятилетнего сына Аскольда-младшего. Но тот пока не появляется в цирке у отца. Хотя дрессировщик мечтает, чтобы его сынишка вошел в их большую цирковую семью и продолжил династию Запашных.

Пока Аскольд не спешит выводить сына на цирковую арену. Он уверен, что его амбициозная мама воспользуется этим. Кроме того, Диана так и не дождалась от Запашного предложения руки и сердца, пишет Super.ru .

Что жена Запашного сказала о его фаворитке

Элен Запашная приняла то, что ее муж увлекся другой и завел ребенка на стороне. После этого они прожили в браке еще почти десять лет. И только недавно подали на развод. Аскольд признался в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что содержит две семьи. Бывшую жену Элен с дочка — 15-летней Евой и 14-летней Эльзой. Он также снимает квартиру и оплачивает счета Дианы с сыном. Те ни в чем не нуждаются.

"О ней (как о любовнице, - Прим. ред.) я не знала, так как она была подруга хорошая нашей семьи. Но, как известно, жены всегда узнают все последние. Я продолжаю дальше жить и заниматься своими женскими обязанностями", - отметила Запашная.

В браке с Элен дрессировщик прожил 18 лет. Но их расставание он объяснил не только тем, что завел интрижку с Дианой. Он заверил, что у них с супругой разошлись интересы. Запашная выбрала карьеру врача, и стала меньше времени уделять мужу.

А как вы считаете, почему жена Запашного приняла его измену с воздушной гимнасткой? Пишите в комментариях.