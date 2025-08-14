Что Фадеев ответил о ссоре с Крутым: "Игорь думает, что я на него обиделся"

Максим Фадеев в очередной раз решил пройтись по давно забытой истории. Музыкальный продюсер заметил, что поклонники напомнили ему о ссоре с Игорем Крутым.

Тот якобы рассказал Лауре Джугелии, что у них был давний конфликт. Фадеев в стороне не остался и решил прокомментировать ситуацию. Он подметил, что обиды на именитого композитора не таит.

"Почему-то Игорь Яковлевич думает, что я на него обиделся. Хочу развеять все сомнения — я совершенно не обижен, я об этом всем забыл, и давно", — отметил Фадеев в своем Telegram-канале .

Все забылось

Шоумен заверил, что, конечно же, помнит, в чем заключалась суть конфликта. Но погружаться в детали этой ссоры он не хочет. Так как эта история уже поросла миллиардом новым версий.

Фадеев в шутку сравнил свои недомолвки с Игорем Яковлевичем с историей Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Когда два помещика разругались из-за какой-то мелочи. "Один другого гусаком назвал", — уточнил он.

Вот так же, как говорит Фадеев, у них произошло с Крутым. История как по Гоголю. И продолжение было как у классика: мириться они не стали, да и воевать устали.

"Я после этого сказал — кто он такой?"

А дело было так: еще 10 лет назад было решено организовать национальную премию. Бюджет проекта — около миллиона долларов. И Крутой сам решил, что будет возглавлять весь процесс.

Но такое самовольное лидерство Максиму не понравилось. Кроме того, на реализацию проекта давали слишком мало времени.

"Я после этого сказал — кто он такой? Почему он постоянно говорит, что мы должны делать?" — удивлялся Фадеев.

Музыкальный продюсер все-таки поспособствовал запуску проекта, привел своих артистов пригласил кого-то из-за рубежа. Но за это ему даже не заплатили.

Ранее мы также писали, что Крутой припомнил Дубцовой ее неблагодарность: "Напрягла меня да пошла дальше".