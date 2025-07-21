Чей сын Григорий Верник?

Григорий Верник приходится родным сыном известному артисту и телеведущему Игорю Вернику.

Мама 25-летнего Григория — журналистка и бывшая жена Игоря Верника, Мария. После развода родителей мальчик жил с папой. Григорий был окружен заботой, любовью и вниманием звездного родителя и своей мамы.

Григорий Верник пошел по стопам отца. В 2021 году он окончил Школу-студию МХАТ. И уже успел сняться в нескольких проектах: 'Кентавр', 'Соври мне правду', 'Наводнение', 'Домашний арест' и других.

На страницы СМИ Григорий попадает в связи со своими романами. Его связывали отношения с Полиной Денисовой, сейчас у Григория роман с Полиной Гухман.

На днях парочка засветилась на светском мероприятии в Нижнем Новгороде.