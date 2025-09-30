Чем увлекся 12-летний сын Муцениеце, живя с мамой: занялся музыкой

Агата Муцениеце на протяжении нескольких месяцев судилась с Павлом Прилучным за 12-летнего сына. Бывшие супруги решали, с кем будет жить их ребенок. Суд встал на сторону матери и предписал, что Тимофей останется с Муцениеце.

Хотя тот уже год как переехал к отцу. Прилучный сына к его маме все же отпустил. Но старается видеться с Тимофеем, чтобы тот чувствовал его поддержку.

Чем сын Муцениеце увлекся, живя с ней

Раньше Тимофей активно занимался спортом. Прилучный часто бывал на тренировках сына по баскетболу, снимая для stories микроблога то, как парнишка виртуозно владеет мячом. Теперь Тимофей стал проявлять интерес к музыке. Поклонники уверены, что это влияние отчима — аккордеониста Петра Дранги.

Агата засняла для микроблога, как ее 12-летний сын сидит за роялем. Похоже, что мальчик решил брать уроки музыки. В этом ему может помочь новый муж его звездной мамы. Вот только о баскетболе на время придется забыть.