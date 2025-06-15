Чехова согласна рожать детей от Златопольского: "Детей я бы хотела, а дальше — как бог даст"
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Анфиса Чехова: «Специально делать ЭКО я не буду»
Анфиса Чехова вместе со своим женихом отдыхает в Турции. В поездку она также взяла с собой и сына-подростка Соломона. Тот успел познакомиться избранником своей 47-летней звездной мамы.
Чехова откровенно пообщалась с поклонниками. Она рассказала им о переменах в личной жизни. И дала понять, что хотела бы выйти замуж. Также Анфиса не против родить детей от сценариста Александра Златопольского. Пока телеведущая ждет предложения руки и сердца.
"Что касается свадьбы, то этот вопрос не ко мне, а к Александру. Мужчина же должен делать предложение, правильно? Что касается детей, то я бы хотела, а дальше — как Бог даст. Честно говоря, специально делать ЭКО или какие-то сложные процедуры я не буду", - приводит Starhit слова Чеховой.
С новым возлюбленным Анфиса встречается девять месяцев. Все это время она скрывала свой роман со Златопольским. Для начала телеведущая хотела убедиться в серьезности чувств мужчины.
Анфиса Чехова и Александр Златопольский на отдыхе в Турции. Фото: соцсети
Для нее роман с Александром не просто мимолетная интрижка. Она готова к долгим и крепким отношениям. Златопольский тоже не против жениться на Анфисе. В беседе с журналистами он намекнул, что уже ищет кольцо для любимой.
Это украшение должно совпадать с красотой и темпераментом Анфисы. Продюсер надеется, что заветное колечко станет символом их чувств.