Анфиса Чехова вместе со своим женихом отдыхает в Турции. В поездку она также взяла с собой и сына-подростка Соломона. Тот успел познакомиться избранником своей 47-летней звездной мамы.

Чехова откровенно пообщалась с поклонниками. Она рассказала им о переменах в личной жизни. И дала понять, что хотела бы выйти замуж. Также Анфиса не против родить детей от сценариста Александра Златопольского. Пока телеведущая ждет предложения руки и сердца.

"Что касается свадьбы, то этот вопрос не ко мне, а к Александру. Мужчина же должен делать предложение, правильно? Что касается детей, то я бы хотела, а дальше — как Бог даст. Честно говоря, специально делать ЭКО или какие-то сложные процедуры я не буду", - приводит Starhit слова Чеховой.

С новым возлюбленным Анфиса встречается девять месяцев. Все это время она скрывала свой роман со Златопольским. Для начала телеведущая хотела убедиться в серьезности чувств мужчины.