"Че врешь?": Полина Гагарина публично пококетничала с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым

Хотя брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова официально завершился шесть лет назад, их цифровая переписка говорит об искрах между ними. Певица регулярно заходит на страницу экс-супруга в соцсети, просматривает его публикации и оставляет комментарии.

Гагарина "зацепила" бывшего мужа

В одном из своих видео Дмитрий Исхаков в шутливой манере пожаловался, что его никто и никогда не называл "заей" или другими нежными уменьшительно-ласкательными словами. Услышав это, Гагарина не заставила себя ждать. В ответ на утверждение последовал резкий, но игривый комментарий.

"Че врешь?" — написала Полина Гагарина под постом бывшего мужа.

Этот короткий ответ стал настоящим мемом среди поклонников пары. Он не только опроверг слова Дмитрия, но и в очередной раз напомнил: между ними до сих пор существует особая, не до конца понятная динамика — где грань между прошлым и настоящим, между обидой и симпатией, стирается.

Женщины по имени Полина — абьюзеры?

Вскоре после этого эпизода Полина Гагарина опубликовала в своих сторис провокационную шутку: она намекнула, что женщины с ее именем, как правило, склонны к эмоциональному давлению в отношениях.

Конечно, это был юмор — но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поклонники тут же начали гадать: не отсылка ли это к прошлому браку? Или, может быть, способ саморефлексии?

Так или иначе, публикация лишь добавила остроты в и без того насыщенную драматургию их "постбрака".

Спектакль окончен — или только начинается?

Их история больше напоминает театральную постановку, где роли не распределены до конца, а финал остается открытым. Разведенные, но не отчужденные. В прошлом — супруги, в настоящем — словно участники сложной, но увлекательной игры.

Они не афишируют близости, но и не прячут интерес друг к другу. Они не возвращаются, но и не прощаются окончательно. И, может быть, в этом и есть своя правда — что не каждый развод должен быть болезненным, а не каждая любовь обязана заканчиваться ненавистью.

Брак певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова продлился с 2016 по 2020 годы. У пары есть дочь Мия. Сразу после развода Гагарина и Исхаков конфликтовали и не могли выстроить нормальных отношений. Но чуть позже экс-супруги нашли общий язык. И сейчас прекрасно общаются и проводят время вместе с дочкой, встречаясь на мероприятиях, где главным действующим лицом становится их наследница Мия.

